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***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.08.2023 18:31
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin Esas Sözleşme tadilinin tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 115.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 230.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
NTGAZ, TRENTGZ00014 115.000.000 115.000.000,000 100,00000 NTGAZ, TRENTGZ00014 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 115.000.000 115.000.000,000 100,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 23.08.2023

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 108.290.986
Diğer Kar Yedekleri (TL) 6.709.014


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.05.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 16.08.2023
SPK Başvuru Tarihi 16.05.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 16.08.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 25.08.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 24.08.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 3.500.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 115.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 115.000.000,-TL artırılarak 230.000.000,-TL'ye çıkartılması dolayısıyla Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6 ve 7. maddelerinin tadiline ilişkin değişiklik İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.08.2023 tarihinde tescil edilerek 24.08.2023 tarih ve 10900 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
EK: 3 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189413


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