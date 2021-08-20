***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.08.2021 09:51
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ferizan Kızıl Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü 16.08.2021 0212 613 70 80 investor@naturelgaz.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansi /Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansi 206953/913702
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959596
BIST
10:471.436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,96
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.436
10:478,5464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0396
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5608
En Düşük
8,2705
10:479,9881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0151
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0146
En Düşük
9,9367
10:47491,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,60
|Açılış
|: 491,55
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler10:44
|GESAN
|20,56
|197.088
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|331.817
|% 9,95
|
|ATATP
|35,38
|10.964.102
|% 9,94
|
|AGYO
|4,51
|115.273.532
|% 9,73
|
|UFUK
|26,98
|202.539
|% 8,97
|
|MARKA
|4,74
|1.415.584
|% -5,20
|
|FONET
|14,95
|6.339.331
|% -4,66
|
|PKENT
|2.000,00
|130.679
|% -4,53
|
|RYGYO
|4,69
|4.070.107
|% -4,09
|
|TUCLK
|13,85
|8.472.794
|% -3,82
|
|GARAN
|9,32
|257.931.642
|% 0,32
|
|EREGL
|18,58
|149.690.375
|% 0,16
|
|AGYO
|4,51
|115.273.532
|% 9,73
|
|KRDMD
|7,66
|91.000.729
|% -0,26
|
|THYAO
|12,23
|90.725.505
|% 0,33
|
|ODAS
|1,41
|55.931.105
|% -1,40
|
|EKGYO
|1,86
|65.155.896
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,55
|71.853.262
|% 0,39
|
|GARAN
|9,32
|257.931.642
|% 0,32
|
|AGYO
|4,51
|115.273.532
|% 9,73
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5454
|8,5477
|% 0,48
|
|Euro
|9,9877
|9,9925
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,6106
|11,6688
|% 0,60
|
|Frank
|9,2948
|9,3508
|% 0,98
|
|Riyal
|2,2723
|2,2837
|% 0,68
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|5,81
|
|Altın Gr.
|491
|491
|5,49
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,26
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
|
|B. Petrol
|66,34
|66,34
|-0,11
|
Seans Raporu
10:44
daha fazla
-
10:57XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 2, 172.00 milyon TL de
-
10:56ESCAR
Yüzde 4.45 oranında artışla 21.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 164, 700 adet işlem
-
10:54GESAN
Yüzde 9.95 oranında artışla 20.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 574 adet işlem
-
10:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, SASA, PGSUS
-
10:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, YKBNK, KCHOL