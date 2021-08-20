***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoFerizan Kızıl Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü 16.08.2021 0212 613 70 80 investor@naturelgaz.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansi /Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansi 206953/913702http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959596BIST