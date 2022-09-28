***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.09.2022 18:47
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Dökme CNG Tesisler:
Antalya Tesis: Çıplaklı Mah. 2018 Sok. No:66 Döşemealtı/ANTALYA
Bursa Tesis: Canbazlar Köyü Sazlık Mevkii Gürsu / BURSA
Denizli Tesis: Hacıeyüplü Mah. 3213 Sok. No:3 Merkezefendi/DENİZLİ
Elazığ Tesis: Kıraç Mah. Bingöl Cad-2 No: 27/1 Akçakiraz Merkez / ELAZIĞ
İzmir Tesis: Çapak Mah. 2570 Sok. No:36 Torbalı/ İZMİR
Kayseri Tesis : Örenşehir Mahallesi Melek Sokak No:30 İncesu / KAYSERİ
Kırıkkale Tesis: Sağlık Mah. Abdi İpekçi Cad. No:12 Hacılar Merkez/KIRIKKALE
Konya Tesis: Fetih Mahallesi Taşoluk Sokak No:10 Karatay/KONYA
Lüleburgaz Tesis: Cumhuriyet Mah. Sakızköy Yolu (Küme Evler) Gazdaş Apt. No:6/1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ
Ordu Tesis: Karapınar Mahallesi Okul Yanı Mevkii Küme Evleri No:5/1 Altınordu / ORDU
Osmaniye Tesis: Karataş Mah. Atatürk Cad.No:32 Toprakkale/OSMANİYE
Rize Tesis: Asmalık Mah. Yıldırım Beyazıt Cad.No:49/B1 Kendirli/RİZE
Erzurum Tesis: Erzurum Enerji A.Ş. Petrol Ofisi Yıldızkent Hüseyin Avni Ulaş Mah. 15. Ara Sok. Palandöken/ERZURUM
Oto CNG Tesisler:
Alibeyköy Tesis: Alibeyköy Mh. Atatürk Cd. No:118 Eyüpsultan / İSTANBUL
Bolu Tesis: Paşaköy Mh. Yeni Terminal Yanı Merkez/BOLU
Kocaeli – Çayırova: Cumhuriyet Mah. Çetin Sok. No: 6/B Çayırova/Kocaeli
Konya Tesis: SelçukluDokuz Mh. Yeni İstanbul Cd. No:306A-1 Selçuklu / KONYA
Mersin Tesis: Karaduvar Mh. 1031. Sk. No:11 Akdeniz / MERSİN
Şekerpınar Tesis: Şekerpınar Mh. Fevzi Çakmak Cd. No:44 Çayırova / KOCAELİ
Kocaeli-Çayırova Tesis: Cumhuriyet Mh. Çetin Sk. No:6/B Çayırova / KOCAELİ
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- 115000000
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HASAN TAHSİN TURAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
NEVİN ERTUĞRUL Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü
FIRAT TEMEL Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış Direktörü
SERHAT ULUDAĞ Gaz Ticareti ve İş Geliştirme Direktörü Üst Düzey Yönetici Gaz Ticareti Direktörü
FERİZAN KIZIL Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Üst Düzey Yönetici Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü -
HÜLYA TURAY İnsan Kaynakları ve İdari İşler Grup Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü
İSMAİL ÇETİNER Tesisler Grup Müdürü Yönetici Dökme CNG Tesisler Müdürü
SAMET KAN Teknik Grup Müdürü Yönetici Lojistik Operasyon Müdürü
ERKAN MINDIZ Lojistik Grup Müdürü Yönetici Lojistik Planlama Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065786
BIST