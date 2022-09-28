***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Dökme CNG Tesisler:Antalya Tesis: Çıplaklı Mah. 2018 Sok. No:66 Döşemealtı/ANTALYABursa Tesis: Canbazlar Köyü Sazlık Mevkii Gürsu / BURSADenizli Tesis: Hacıeyüplü Mah. 3213 Sok. No:3 Merkezefendi/DENİZLİElazığ Tesis: Kıraç Mah. Bingöl Cad-2 No: 27/1 Akçakiraz Merkez / ELAZIĞİzmir Tesis: Çapak Mah. 2570 Sok. No:36 Torbalı/ İZMİRKayseri Tesis : Örenşehir Mahallesi Melek Sokak No:30 İncesu / KAYSERİKırıkkale Tesis: Sağlık Mah. Abdi İpekçi Cad. No:12 Hacılar Merkez/KIRIKKALEKonya Tesis: Fetih Mahallesi Taşoluk Sokak No:10 Karatay/KONYALüleburgaz Tesis: Cumhuriyet Mah. Sakızköy Yolu (Küme Evler) Gazdaş Apt. No:6/1 Lüleburgaz/KIRKLARELİOrdu Tesis: Karapınar Mahallesi Okul Yanı Mevkii Küme Evleri No:5/1 Altınordu / ORDUOsmaniye Tesis: Karataş Mah. Atatürk Cad.No:32 Toprakkale/OSMANİYERize Tesis: Asmalık Mah. Yıldırım Beyazıt Cad.No:49/B1 Kendirli/RİZEErzurum Tesis: Erzurum Enerji A.Ş. Petrol Ofisi Yıldızkent Hüseyin Avni Ulaş Mah. 15. Ara Sok. Palandöken/ERZURUMOto CNG Tesisler:Alibeyköy Tesis: Alibeyköy Mh. Atatürk Cd. No:118 Eyüpsultan / İSTANBULBolu Tesis: Paşaköy Mh. Yeni Terminal Yanı Merkez/BOLUKocaeli – Çayırova: Cumhuriyet Mah. Çetin Sok. No: 6/B Çayırova/KocaeliKonya Tesis: SelçukluDokuz Mh. Yeni İstanbul Cd. No:306A-1 Selçuklu / KONYAMersin Tesis: Karaduvar Mh. 1031. Sk. No:11 Akdeniz / MERSİNŞekerpınar Tesis: Şekerpınar Mh. Fevzi Çakmak Cd. No:44 Çayırova / KOCAELİKocaeli-Çayırova Tesis: Cumhuriyet Mh. Çetin Sk. No:6/B Çayırova / KOCAELİSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- 115000000Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHASAN TAHSİN TURAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel MüdürNEVİN ERTUĞRUL Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Mali İşler DirektörüFIRAT TEMEL Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış DirektörüSERHAT ULUDAĞ Gaz Ticareti ve İş Geliştirme Direktörü Üst Düzey Yönetici Gaz Ticareti DirektörüFERİZAN KIZIL Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Üst Düzey Yönetici Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü -HÜLYA TURAY İnsan Kaynakları ve İdari İşler Grup Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları MüdürüİSMAİL ÇETİNER Tesisler Grup Müdürü Yönetici Dökme CNG Tesisler MüdürüSAMET KAN Teknik Grup Müdürü Yönetici Lojistik Operasyon MüdürüERKAN MINDIZ Lojistik Grup Müdürü Yönetici Lojistik Planlama Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065786BIST