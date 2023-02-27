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***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.02.2023 18:44
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
0212 613 70 80 investor@naturelgaz.com

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HASAN TAHSİN TURAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
NEVİN ERTUĞRUL Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü
FIRAT TEMEL Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış Direktörü
SERHAT ULUDAĞ Gaz Ticareti ve İş Geliştirme Direktörü Üst Düzey Yönetici Gaz Ticareti Direktörü
HÜLYA TURAY İnsan Kaynakları ve İdari İşler Grup Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü
İSMAİL ÇETİNER Tesisler Grup Müdürü Yönetici Dökme CNG Tesisler Müdürü
SAMET KAN Teknik Grup Müdürü Yönetici Lojistik Operasyon Müdürü
ERKAN MINDIZ Lojistik Grup Müdürü Yönetici Lojistik Planlama Müdürü
HANDE VELDET VELİDEDEOĞLU Hukuk Müşaviri Avukat Hukuk Müşaviri
SİBEL KEKLİK Bütçe Planlama ve Raporlama Müdürü Yönetici Bütçe Planlama ve Raporlama Müdürü
HARUN ARSLAN Muhasebe Müdürü Yönetici Muhasebe Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117287


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RODRG 67,65 39.277.230 % 10,00  
BFREN 5.237,10 108.735.141 % 10,00  
KRSTL 9,68 71.302.929 % 10,00  
AKSA 94,10 994.222.737 % 9,99  
GUBRF 234,80 2.502.998.578 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,8811 18,8852 % 0,05  
Euro 20,0251 20,0358 % 0,64  
Sterlin 22,6936 22,8074 % 0,98  
Frank 20,0823 20,2032 % 0,50  
Riyal 5,0176 5,0427 % -0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.819 7,58  
Altın Gr. 1.105 1.105 5,73  
Cumhuriyet 7.466 7.579 0,00  
Tam 7.521 7.580 -44,00  
Yarım 3.674 3.709 -22,00  
Çeyrek 1.837 1.855 -10,00  
Gümüş.Ons 20,68 20,71 -0,07  
Gümüş Gr. 12,56 12,58 -0,03  
B. Petrol 81,96 81,96 -0,86  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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