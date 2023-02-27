***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.02.2023 18:44
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
0212 613 70 80 investor@naturelgaz.com
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HASAN TAHSİN TURAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
NEVİN ERTUĞRUL Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü
FIRAT TEMEL Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış Direktörü
SERHAT ULUDAĞ Gaz Ticareti ve İş Geliştirme Direktörü Üst Düzey Yönetici Gaz Ticareti Direktörü
HÜLYA TURAY İnsan Kaynakları ve İdari İşler Grup Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü
İSMAİL ÇETİNER Tesisler Grup Müdürü Yönetici Dökme CNG Tesisler Müdürü
SAMET KAN Teknik Grup Müdürü Yönetici Lojistik Operasyon Müdürü
ERKAN MINDIZ Lojistik Grup Müdürü Yönetici Lojistik Planlama Müdürü
HANDE VELDET VELİDEDEOĞLU Hukuk Müşaviri Avukat Hukuk Müşaviri
SİBEL KEKLİK Bütçe Planlama ve Raporlama Müdürü Yönetici Bütçe Planlama ve Raporlama Müdürü
HARUN ARSLAN Muhasebe Müdürü Yönetici Muhasebe Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117287
BIST
18:055.197
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 138,69
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.204
En Düşük
4.980
18:0518,8870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9680
En Düşük
18,7920
18:0520,0238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1148
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0752
En Düşük
19,8029
18:051.104,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,28
|Açılış
|: 1.104,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,42
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|67,65
|39.277.230
|% 10,00
|
|BFREN
|5.237,10
|108.735.141
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,68
|71.302.929
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|994.222.737
|% 9,99
|
|GUBRF
|234,80
|2.502.998.578
|% 9,98
|
|CMBTN
|630,00
|150.739.231
|% -7,95
|
|KONYA
|3.700,00
|567.690.659
|% -7,51
|
|METUR
|5,32
|18.696.599
|% -7,48
|
|QNBFL
|86,00
|202.209
|% -7,23
|
|BALAT
|18,72
|1.013.534
|% -6,40
|
|THYAO
|143,40
|7.300.354.734
|% 6,22
|
|EKGYO
|8,54
|5.864.236.940
|% -1,39
|
|KRDMD
|21,96
|4.481.052.738
|% -2,31
|
|EREGL
|44,04
|4.167.461.766
|% -0,45
|
|ASTOR
|37,12
|4.147.341.315
|% 1,98
|
|EKGYO
|8,54
|5.864.236.940
|% -1,39
|
|YKBNK
|9,86
|2.456.345.008
|% 8,35
|
|AKBNK
|17,32
|3.686.966.938
|% 8,52
|
|KRDMD
|21,96
|4.481.052.738
|% -2,31
|
|ISCTR
|11,62
|1.980.832.671
|% 7,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8811
|18,8852
|% 0,05
|
|Euro
|20,0251
|20,0358
|% 0,64
|
|Sterlin
|22,6936
|22,8074
|% 0,98
|
|Frank
|20,0823
|20,2032
|% 0,50
|
|Riyal
|5,0176
|5,0427
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|7,58
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|5,73
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|0,00
|
|Tam
|7.521
|7.580
|-44,00
|
|Yarım
|3.674
|3.709
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.855
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,71
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,96
|81,96
|-0,86
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59VAKKO
Yüzde 8.08 oranında artışla 56.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 752, 754 adet işlem
-
17:58GARFA
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.08 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 539 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde 6.71 oranında artışla 89.00 lira fiyatla işlem gören hissede 796, 743 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 108, 57 artarak (% 2.40 ) 4, 633
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, PINSU, CEOEM, RAYSG, BRSAN, AKSA, NUHCM, FLAP, RODRG, VANGD