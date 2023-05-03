***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHASAN TAHSİN TURAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel MüdürNEVİN ERTUĞRUL Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Mali İşler DirektörüFIRAT TEMEL Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış DirektörüSERHAT ULUDAĞ Gaz Ticareti ve İş Geliştirme Direktörü Üst Düzey Yönetici Gaz Ticareti DirektörüİSMAİL ÇETİNER Tesisler Grup Müdürü Yönetici Dökme CNG Tesisler MüdürüHANDE VELDET VELİDEDEOĞLU Hukuk Müşaviri Avukat Hukuk MüşaviriSİBEL KEKLİK Bütçe Planlama ve Raporlama Müdürü Yönetici Bütçe Planlama ve Raporlama MüdürüHARUN ARSLAN Muhasebe Müdürü Yönetici Muhasebe Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146342BIST