***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.05.2023 16:35
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HASAN TAHSİN TURAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
NEVİN ERTUĞRUL Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü
FIRAT TEMEL Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış Direktörü
SERHAT ULUDAĞ Gaz Ticareti ve İş Geliştirme Direktörü Üst Düzey Yönetici Gaz Ticareti Direktörü
İSMAİL ÇETİNER Tesisler Grup Müdürü Yönetici Dökme CNG Tesisler Müdürü
HANDE VELDET VELİDEDEOĞLU Hukuk Müşaviri Avukat Hukuk Müşaviri
SİBEL KEKLİK Bütçe Planlama ve Raporlama Müdürü Yönetici Bütçe Planlama ve Raporlama Müdürü
HARUN ARSLAN Muhasebe Müdürü Yönetici Muhasebe Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146342
BIST
16:584.445
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -61,46
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
16:5819,4715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
16:5821,5569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1483
|Açılış
|: 22,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
16:581.261,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,29
|Açılış
|: 1.261,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.257,55
BIST En Aktif Hisseler16:58
|INTEM
|77,00
|10.476.728
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|59.449.493
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|25.556.994
|% 9,95
|
|ICBCT
|7,00
|64.936.532
|% 9,37
|
|ISMEN
|45,32
|159.921.411
|% 8,68
|
|CRDFA
|3,42
|21.965.218
|% -10,00
|
|BFREN
|3.177,00
|35.465.500
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|74.417.909
|% -10,00
|
|MAGEN
|30,06
|33.863.946
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|91.581.307
|% -10,00
|
|EUPWR
|80,80
|7.538.686.542
|% 2,34
|
|THYAO
|127,00
|3.736.448.529
|% 0,55
|
|EREGL
|31,30
|2.155.136.082
|% -2,92
|
|KOZAL
|16,48
|1.990.799.775
|% -7,47
|
|TUPRS
|66,85
|1.964.305.285
|% 2,30
|
|KOZAL
|16,48
|1.990.799.775
|% -7,47
|
|EKGYO
|5,59
|661.304.189
|% -2,78
|
|EUPWR
|80,80
|7.538.686.542
|% 2,34
|
|YKBNK
|9,26
|839.139.575
|% -0,96
|
|ISCTR
|10,66
|770.207.202
|% -0,47
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4671
|19,4715
|% 0,05
|
|Euro
|21,5425
|21,5569
|% 0,69
|
|Sterlin
|24,2820
|24,4037
|% 0,38
|
|Frank
|21,8350
|21,9665
|% 0,63
|
|Riyal
|5,1767
|5,2027
|% 0,06
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|-0,48
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.262
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.227
|134,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.466
|4.554
|-57,00
|
|Çeyrek
|2.240
|2.284
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,34
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,80
|15,82
|-0,06
|
|B. Petrol
|72,69
|72,69
|-2,63
|