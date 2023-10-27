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***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.10.2023 09:16
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Orkun Ergüney Yatırımcı İlişkileri Müdürü 27.10.2023 +90 212 613 70 80 investor@naturelgaz.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 206705
Harun Arslan Muhasebe Müdürü 21.07.2023 +90 212 613 70 80 investor@naturelgaz.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210685


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUKYO 12,10 14.891.777 % 10,00  
MIATK 751,40 3.007.066.826 % 10,00  
KENT 665,50 9.998.472 % 10,00  
AYES 44,24 9.575.433 % 10,00  
MAALT 1.316,90 200.314.888 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,1448 28,2876 % 0,45  
Euro 29,7471 29,9334 % 0,55  
Sterlin 34,1119 34,2829 % 0,19  
Frank 31,1717 31,3595 % -0,09  
Riyal 7,5028 7,5404 % 0,25  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.005 2.005 20,20  
Altın Gr. 1.816 1.817 19,29  
Cumhuriyet 12.185 12.369 21,00  
Tam 12.011 12.176 128,00  
Yarım 6.024 6.113 64,00  
Çeyrek 3.003 3.057 33,00  
Gümüş.Ons 23,07 23,11 0,29  
Gümüş Gr. 20,89 20,92 0,27  
B. Petrol 90,03 90,03 2,10  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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