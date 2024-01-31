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***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.01.2024 18:11
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET KUTMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 23.05.2011 İcrada Görevli Başkan,Üye Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
SERDAR KIRMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 12.12.2012 İcrada Görevli Başkanvekili,üye Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
AYŞEGÜL BENSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.03.2017 İcrada Görevli Değil Başkan,Üye Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
EROL GÖKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 15.05.2019 İcrada Görevli Değil Üye Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
MEHMET ALİ DENİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.06.2021 İcrada Görevli Üye Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
FARUK BOSTANCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 24.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Şirket ve bağlı topluluk dışı şirketler yönetim kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye file:///C:/Users/nat_orkune/Downloads/Naturelgaz%202022%20Y_l_%20Yonetim%20Kurulu%20Faaliyet%20Raporu%20(8).pdf Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan/Denetim Komitesi Başkan/Riskin Erken Saptanması Komitesi
MUSTAFA KARAHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 24.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Şirket ve bağlı olunan topluluk dışı şirketler YöNETİM kURULU üYELİĞİ Evet Bağımsız Üye file:///C:/Users/nat_orkune/Downloads/Naturelgaz%202022%20Y_l_%20Yonetim%20Kurulu%20Faaliyet%20Raporu%20(8).pdf Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi/Denetim Komitesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245025


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