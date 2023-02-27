***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
27.02.2023 08:25
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116982
BIST
10:135.057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -1,43
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.085
En Düşük
5.041
10:1318,8887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,9680
En Düşük
18,7920
10:1319,9328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0238
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
20,0642
En Düşük
19,8029
10:131.097,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,42
|Açılış
|: 1.098,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,32
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler10:11
|SODSN
|32,20
|492.370
|% 9,97
|
|GARFA
|24,08
|2.243.003
|% 9,95
|
|EMKEL
|5,92
|10.099.114
|% 9,83
|
|OYAKC
|48,12
|346.767.203
|% 9,51
|
|AKSA
|93,20
|142.107.420
|% 8,94
|
|SNPAM
|13,20
|41.633
|% -7,04
|
|ARMDA
|322,00
|771.968
|% -4,68
|
|KUVVA
|37,74
|126.995
|% -4,31
|
|LUKSK
|75,20
|739.742
|% -3,84
|
|VKING
|31,72
|336.663
|% -3,82
|
|OYAKC
|48,12
|346.767.203
|% 9,51
|
|EKGYO
|8,62
|339.007.842
|% -0,46
|
|KRDMD
|22,30
|307.695.828
|% -0,80
|
|AKBNK
|16,27
|287.479.576
|% 1,94
|
|ASTOR
|38,00
|265.259.558
|% 4,40
|
|EKGYO
|8,62
|339.007.842
|% -0,46
|
|AKBNK
|16,27
|287.479.576
|% 1,94
|
|ALBRK
|2,90
|43.445.076
|% 1,40
|
|KRDMD
|22,30
|307.695.828
|% -0,80
|
|BUCIM
|8,28
|85.110.960
|% 4,15
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8826
|18,8875
|% 0,07
|
|Euro
|19,9189
|19,9274
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,4734
|22,5861
|% -0,00
|
|Frank
|19,9713
|20,0916
|% -0,05
|
|Riyal
|5,0162
|5,0414
|% -0,06
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-2,57
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|-2,00
|
|Tam
|7.483
|7.552
|-72,00
|
|Yarım
|3.656
|3.695
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.828
|1.848
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,69
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,54
|12,56
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,27
|82,27
|-0,55
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