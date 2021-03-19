***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte tarafınıza sunulmaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919334BIST