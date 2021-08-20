***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün kurulmasına karar verilmiştir.Yönetim Kurulumuz bünyesinde görev yapmak üzere oluşturulan komitelerden- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 4 kişiden oluşmasına ve Faruk Bostancı (Başkan), Serdar Kırmaz (Üye), Mehmet Ali Deniz (Üye) ve Ferizan Kızıl'ın (Üye) komite üyeliklerine atanmasına,- Denetim Komitesi'nin 2 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinden oluşmasına ve Faruk Bostancı (Başkan) ve Mustafa Karahan'ın (Üye) komite üyeliklerine atanmasına,- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 3 kişiden oluşmasına ve Mustafa Karahan (Başkan), Serdar Kırmaz (Üye), Faruk Bostancı'nın (Üye) komite üyeliklerine atanmasına,- Aday Gösterme ve Ücret Komitesinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,karar verilmiştir.Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmak üzere Ferizan Kızıl, Yatırımcı İlişkileri görevlisi olarak görev yapmak üzere Şirketimiz Bütçe Planlama ve Raporlama Müdürü Sevil Ekim görevlendirilmiştir.Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:Ferizan Kızıl – Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Grup MüdürüTelefon: +90 212 613 70 80Fax: +90 212 244 61 61E-posta: investor@naturelgaz.comSaygılarımızla,NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959738BIST