***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Görev ve Çalışma Esasları Yönetim Kurulumuzun 24.11.2021 tarih ve 2021/61 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, ekte kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979672BIST