***NTGAZ* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu
22.03.2021 11:16
***NTGAZ******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )
İlgili Şirketler [NTGAZ]
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzına ilişkin Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919598
BIST
12:311.386
En Yüksek
|Değişim
|: -9,32%
|| -142,57
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
12:317,8948
En Yüksek
|Değişim
|: 9,45%
|| 0,6817
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
12:319,4185
En Yüksek
|Değişim
|: 9,64%
|| 0,8282
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
12:31442,33
En Yüksek
|Değişim
|: 9,26%
|| 37,49
|Açılış
|: 442,33
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler12:31
|TRILC
|31,32
|104.577.492
|% 9,97
|
|AVHOL
|8,98
|10.094.205
|% 6,40
|
|BJKAS
|5,93
|162.582.345
|% 0,68
|
|DOCO
|612,00
|65.825.329
|% 0,00
|
|UFUK
|22,68
|50.576
|% 0,00
|
|ARDYZ
|49,50
|17.511.640
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|158.910.318
|% -10,00
|
|EGPRO
|32,40
|5.436.544
|% -10,00
|
|KONTR
|77,85
|22.015.382
|% -10,00
|
|KATMR
|3,69
|17.541.113
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.073.860.406
|% -9,93
|
|THYAO
|12,42
|479.320.250
|% -9,93
|
|FROTO
|205,60
|399.618.242
|% -9,98
|
|SISE
|6,95
|379.544.281
|% -9,74
|
|EREGL
|14,71
|337.124.738
|% -9,98
|
|GARAN
|7,98
|1.073.860.406
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,89
|158.910.318
|% -10,00
|
|PETKM
|5,45
|336.066.010
|% -9,92
|
|YKBNK
|2,39
|144.290.651
|% -9,81
|
|SISE
|6,95
|379.544.281
|% -9,74
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8887
|7,8948
|% 9,45
|
|Euro
|9,3831
|9,4185
|% 9,64
|
|Sterlin
|10,9954
|11,0505
|% 10,25
|
|Frank
|8,5414
|8,5928
|% 10,47
|
|Riyal
|2,1153
|2,1259
|% 10,33
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|-14,71
|
|Altın Gr.
|441
|442
|36,72
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.930
|114,00
|
|Tam
|2.872
|2.950
|117,82
|
|Yarım
|1.388
|1.427
|57,00
|
|Çeyrek
|696
|713
|28,50
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,42
|
|B. Petrol
|64,24
|64,24
|-0,31
|