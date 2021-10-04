***NTGAZ* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
04.10.2021 15:13
***NTGAZ******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [NTGAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966391
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,09
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.408
En Düşük
1.394
18:058,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0099
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8247
18:0510,2700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0300
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2850
En Düşük
10,2550
18:05503,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,23
|Açılış
|: 503,65
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
505,07
En Düşük
497,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FORMT
|1,43
|75.334.525
|% 10,00
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|AGYO
|3,09
|2.625.468
|% 9,96
|
|GARFA
|14,15
|2.459.478
|% 9,95
|
|NUGYO
|10,28
|12.133.707
|% 9,95
|
|BIOEN
|27,00
|242.789.893
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|4.128.816
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.924.377
|% -9,83
|
|UTPYA
|19,93
|4.172.768
|% -7,30
|
|YBTAS
|9.259,80
|236.101
|% -7,30
|
|GARAN
|9,22
|1.535.373.820
|% -0,65
|
|THYAO
|13,87
|1.049.623.657
|% -1,28
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|TUPRS
|116,00
|732.535.657
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,38
|507.688.607
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,38
|507.688.607
|% -0,42
|
|GARAN
|9,22
|1.535.373.820
|% -0,65
|
|ODAS
|1,43
|170.392.960
|% 3,62
|
|EKGYO
|1,79
|165.363.268
|% 1,13
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8625
|8,8653
|% 0,11
|
|Euro
|10,2600
|10,2700
|% 0,29
|
|Sterlin
|12,0247
|12,0850
|% 0,54
|
|Frank
|9,5468
|9,6043
|% 0,73
|
|Riyal
|2,3561
|2,3679
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|7,01
|
|Altın Gr.
|505
|505
|3,58
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|-4,20
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-2,03
|
|Çeyrek
|798
|816
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,04
|
|B. Petrol
|81,64
|81,64
|2,36
|