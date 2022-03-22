***NTGAZ* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
22.03.2022 09:32
***NTGAZ******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011894
BIST
18:052.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 2.175
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0
En Düşük
0
18:0514,8188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
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|Açılış
|: 14,8200
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|Önceki Kapanış
|: 14,7700
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14,8424
En Düşük
14,7886
18:0516,2721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
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|Açılış
|: 16,3600
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|Önceki Kapanış
|: 16,3150
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16,3666
En Düşük
16,2516
18:05922,46
En Yüksek
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|Açılış
|: 922,42
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|Önceki Kapanış
|: 922,95
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924,49
En Düşük
919,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EREGL
|36,28
|1.943.887.950
|% 13,98
|
|ISDMR
|29,20
|92.540.504
|% 11,45
|
|TOASO
|80,45
|618.848.056
|% 8,64
|
|FMIZP
|115,70
|15.484.569
|% 4,01
|
|VKGYO
|1,71
|53.088.472
|% 0,00
|
|ULKER
|15,40
|42.118.310
|% 0,00
|
|RYSAS
|4,58
|5.551.586
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,55
|137.186.777
|% 0,00
|
|SNGYO
|6,79
|35.699.162
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,54
|46.322.311
|% 0,00
|
|THYAO
|27,92
|2.140.588.997
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 0,00
|
|EREGL
|36,28
|1.943.887.950
|% 13,98
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|SISE
|14,10
|1.453.725.441
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|533.401.440
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,00
|889.430.595
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,59
|548.779.184
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8166
|14,8265
|% 0,00
|
|Euro
|16,2530
|16,2660
|% -0,44
|
|Sterlin
|19,3882
|19,4854
|% -0,41
|
|Frank
|15,7472
|15,8421
|% -0,43
|
|Riyal
|3,9369
|3,9566
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-0,70
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,31
|0,09
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|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|0,04
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|B. Petrol
|118
|118
|2,64
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