***NTGAZ* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
29.03.2021 09:35
***NTGAZ******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında, payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Norges Bank Investment Management 2.850.000 % 8,3 Fon Yönetimi Norveç Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921308
BIST
10:591.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,50
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.396
En Düşük
1.386
10:598,1372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0569
|Açılış
|: 8,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1668
En Düşük
8,0015
10:599,6027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0410
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6343
En Düşük
9,4521
10:59449,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,57
|Açılış
|: 449,56
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
452,28
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler10:59
|TRILC
|50,40
|40.946.825
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|3.640.141
|% 9,99
|
|CMBTN
|306,60
|5.050.928
|% 9,97
|
|AKCNS
|20,72
|9.824.545
|% 9,92
|
|EUKYO
|5,03
|3.005.720
|% 9,83
|
|DIRIT
|5,24
|58.384
|% -9,97
|
|VAKKO
|13,55
|4.626.688
|% -9,73
|
|BRMEN
|2,78
|71.076
|% -9,15
|
|YESIL
|120,00
|39.064.117
|% -7,69
|
|UZERB
|54,10
|58.103
|% -5,09
|
|EKGYO
|2,00
|384.595.222
|% 8,11
|
|GARAN
|6,94
|352.978.744
|% 0,87
|
|BJKAS
|6,79
|221.511.862
|% -2,02
|
|SASA
|45,28
|178.531.431
|% 2,12
|
|VESTL
|37,98
|172.948.635
|% 3,77
|
|EKGYO
|2,00
|384.595.222
|% 8,11
|
|GARAN
|6,94
|352.978.744
|% 0,87
|
|IHLAS
|0,78
|29.746.736
|% 2,63
|
|BJKAS
|6,79
|221.511.862
|% -2,02
|
|PETKM
|5,58
|167.470.883
|% 2,57
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1282
|8,1372
|% 0,70
|
|Euro
|9,5787
|9,6027
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,1417
|11,1976
|% 0,28
|
|Frank
|8,6001
|8,6519
|% 0,36
|
|Riyal
|2,1521
|2,1629
|% 0,19
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-7,04
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.014
|14,00
|
|Tam
|2.952
|3.027
|22,40
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|10,83
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,72
|63,72
|-0,71
|
Seans Raporu
10:59
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11:14OYAKC
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