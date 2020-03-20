***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.03.2020 14:19
***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831000
BIST
15:3586.785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.589,40
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.505
15:356,5174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0269
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
15:357,0043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
15:35314,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 4,11
|Açılış
|: 314,13
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|254,10
|5.444.326
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.122.437
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.394.086
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|641.219
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|IHGZT
|3,25
|187.915
|% -8,71
|
|TSPOR
|2,11
|167.136.372
|% -3,65
|
|MTRYO
|5,08
|34
|% -3,24
|
|TTRAK
|40,38
|1.521.293
|% -3,17
|
|BOLUC
|3,10
|7.737.916
|% -3,13
|
|GARAN
|7,57
|622.056.610
|% -0,13
|
|THYAO
|8,03
|372.217.936
|% 1,13
|
|ASELS
|21,30
|326.900.688
|% 0,95
|
|YKBNK
|1,91
|171.581.173
|% 0,53
|
|ISFIN
|3,07
|167.965.140
|% 7,34
|
|ODAS
|1,22
|109.966.379
|% 3,39
|
|YKBNK
|1,91
|171.581.173
|% 0,53
|
|GARAN
|7,57
|622.056.610
|% -0,13
|
|TSPOR
|2,11
|167.136.372
|% -3,65
|
|ISFIN
|3,07
|167.965.140
|% 7,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6517
|7,6901
|% 2,10
|
|Frank
|6,6080
|6,6478
|% -0,04
|
|Riyal
|1,7284
|1,7370
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.499
|27,09
|
|Altın Gr.
|314
|315
|4,49
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,52
|12,56
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|0,10
|
|B. Petrol
|29,12
|29,12
|0,65
|
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