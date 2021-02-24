***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2021 16:35
***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912224
BIST
17:551.487
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -30,56
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.487
17:557,2321
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,1269
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2497
En Düşük
7,0712
17:558,7741
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1375
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,8000
En Düşük
8,5921
17:55415,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,66
|Açılış
|: 415,19
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler17:55
|PKENT
|1.760,00
|6.340.367
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|11.574.175
|% 9,99
|
|POLTK
|371,20
|9.900.180
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|SONME
|84,60
|10.127.452
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|IZFAS
|6,40
|4.082.147
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|GUBRF
|74,05
|1.945.956.941
|% -9,97
|
|KOZAL
|134,90
|2.390.505.791
|% 1,12
|
|THYAO
|12,86
|2.218.621.465
|% -1,23
|
|PETKM
|5,14
|1.966.872.398
|% -5,34
|
|GUBRF
|74,05
|1.945.956.941
|% -9,97
|
|SASA
|39,94
|1.922.466.235
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,28
|1.098.288.201
|% -2,56
|
|PETKM
|5,14
|1.966.872.398
|% -5,34
|
|TSKB
|1,76
|602.683.050
|% -2,22
|
|IHLAS
|0,90
|298.011.245
|% -9,09
|
|ODAS
|4,01
|1.217.468.918
|% 0,75
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2309
|7,2321
|% 1,79
|
|Euro
|8,7680
|8,7741
|% 1,59
|
|Sterlin
|10,1720
|10,2230
|% 1,73
|
|Frank
|7,9242
|7,9719
|% 1,34
|
|Riyal
|1,9219
|1,9316
|% 1,73
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-16,70
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,56
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,05
|
|B. Petrol
|65,44
|65,44
|0,96
|