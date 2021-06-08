***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2021 11:28
***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940969
BIST
14:191.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,97
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.443
14:198,6084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
14:1910,4855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0193
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
14:19524,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,13
|Açılış
|: 524,81
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler14:19
|RODRG
|18,82
|3.949.855
|% 9,99
|
|ATATP
|31,94
|9.995.879
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|24.941.671
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|3.854.061
|% 9,94
|
|YYAPI
|1,47
|46.569.193
|% 9,70
|
|YAYLA
|3,81
|12.784.690
|% -9,93
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,82
|16.113.611
|% -7,47
|
|NTHOL
|5,10
|112.605.461
|% -7,10
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|KOZAL
|127,40
|641.567.387
|% 1,68
|
|GARAN
|8,27
|596.375.297
|% -0,24
|
|THYAO
|14,31
|584.158.053
|% 0,21
|
|SASA
|34,52
|414.724.330
|% 2,19
|
|SISE
|8,20
|366.220.055
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,24
|264.618.331
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|596.375.297
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,99
|108.173.365
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,18
|55.049.462
|% -0,84
|
|SISE
|8,20
|366.220.055
|% 0,12
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6061
|8,6084
|% -0,05
|
|Euro
|10,4813
|10,4855
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,1500
|12,2109
|% -0,19
|
|Frank
|9,5696
|9,6273
|% 0,13
|
|Riyal
|2,2889
|2,3004
|% -0,03
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-3,52
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.449
|3.535
|-4,15
|
|Yarım
|1.667
|1.710
|-2,01
|
|Çeyrek
|836
|855
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,76
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,66
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,97
|70,97
|-0,50
|
Seans Raporu
14:19
daha fazla
-
14:30METUR
Yüzde -7.56 oranında düşüşle 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 767, 617 adet işlem
-
14:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, TKFEN, KRDMD
-
14:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, KOZAL, TAVHL
-
14:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 65 kaybederek (% -0.05 ) 1, 267
-
14:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMSCH, YESIL, ATATP, RODRG, BTCIM