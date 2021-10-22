***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2021 15:13
***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971958
BIST
17:421.479
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 23,53
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
17:429,6156
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1155
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
17:4211,2197
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1399
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
17:42559,11
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 13,89
|Açılış
|: 559,11
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
559,73
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler17:42
|MRSHL
|258,60
|16.435.290
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,14
|8.943.957
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|57.617.103
|% 9,98
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|YEOTK
|65,65
|62.242.917
|% 9,97
|
|MERIT
|23,86
|36.591.828
|% -9,55
|
|FADE
|8,04
|254.104.095
|% -6,51
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|OLMK
|7,27
|5.263.044
|% -5,58
|
|GARAN
|9,13
|2.864.813.141
|% 1,56
|
|TUPRS
|139,80
|1.043.896.906
|% 2,57
|
|SISE
|8,54
|1.029.701.829
|% 2,15
|
|THYAO
|14,10
|1.026.494.496
|% 0,93
|
|YKBNK
|2,57
|930.164.253
|% 3,21
|
|YKBNK
|2,57
|930.164.253
|% 3,21
|
|GARAN
|9,13
|2.864.813.141
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,95
|352.045.997
|% 0,52
|
|SISE
|8,54
|1.029.701.829
|% 2,15
|
|AKBNK
|5,47
|656.056.107
|% 2,82
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6128
|9,6156
|% 1,22
|
|Euro
|11,1875
|11,2197
|% 1,26
|
|Sterlin
|13,1942
|13,2604
|% 0,88
|
|Frank
|10,4518
|10,5147
|% 1,32
|
|Riyal
|2,5537
|2,5665
|% 1,01
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|27,91
|
|Altın Gr.
|559
|559
|13,92
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,25
|
|B. Petrol
|85,09
|85,09
|0,48
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Seans Raporu
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