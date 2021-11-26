***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2021 15:43
***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979817
BIST
16:231.769
En Yüksek
|Değişim
|: -2,78%
|| -50,65
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.768
16:2312,3041
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 0,3043
|Açılış
|: 12,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,3721
En Düşük
11,9402
16:2313,8938
En Yüksek
|Değişim
|: 3,17%
|| 0,4264
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,9644
En Düşük
13,3965
16:23710,16
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 19,86
|Açılış
|: 710,16
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
711,57
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler16:21
|ARMDA
|63,25
|4.212.053
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|136.069.539
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|22.730.558
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.710.846
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.205.667
|% -9,98
|
|THYAO
|16,91
|3.092.378.611
|% -9,96
|
|PGSUS
|88,15
|622.277.990
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|70.738.546
|% -9,93
|
|TAVHL
|26,62
|376.702.228
|% -9,76
|
|THYAO
|16,91
|3.092.378.611
|% -9,96
|
|SASA
|39,62
|1.447.763.708
|% 1,23
|
|GARAN
|11,48
|1.357.927.505
|% -2,21
|
|HALKB
|5,00
|1.123.882.195
|% -4,76
|
|YKBNK
|3,19
|1.082.459.812
|% -4,20
|
|YKBNK
|3,19
|1.082.459.812
|% -4,20
|
|EKGYO
|2,20
|652.974.669
|% -0,45
|
|HALKB
|5,00
|1.123.882.195
|% -4,76
|
|THYAO
|16,91
|3.092.378.611
|% -9,96
|
|MOBTL
|1,68
|265.079.021
|% 0,60
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2905
|12,3168
|% 2,64
|
|Euro
|13,8691
|13,9050
|% 3,25
|
|Sterlin
|16,2664
|16,3480
|% 2,05
|
|Frank
|13,1647
|13,2440
|% 3,09
|
|Riyal
|3,2505
|3,2668
|% 1,93
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|20,40
|
|Altın Gr.
|707
|708
|17,25
|
|Cumhuriyet
|4.672
|4.742
|122,00
|
|Tam
|4.642
|4.764
|116,38
|
|Yarım
|2.244
|2.305
|56,30
|
|Çeyrek
|1.125
|1.152
|28,14
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,58
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,23
|9,24
|0,13
|
|B. Petrol
|77,57
|77,57
|-4,65
|
Seans Raporu
16:21
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16:29TETMT
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16:27XU100
Endeks 1, 779 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 23 altında . İşlem hacmi 25, 057.00 milyon TL de