***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.07.2022 15:17
***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTHOL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041107
BIST
17:592.408
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -36,18
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.406
17:5916,8313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0768
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8529
En Düşük
16,7215
17:5917,5794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1005
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
17:59979,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,37
|Açılış
|: 979,42
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
980,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler17:57
|BERA
|15,38
|480.595.250
|% 9,94
|
|OYAYO
|9,51
|10.332.275
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|39.910.387
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|36.761.856
|% 9,82
|
|CMENT
|26,76
|126.585
|% 7,64
|
|LIDFA
|10,04
|42.853.572
|% -9,96
|
|CANTE
|39,76
|83.683.425
|% -9,96
|
|MZHLD
|85,35
|21.358.102
|% -8,28
|
|MAKIM
|15,09
|217.779.166
|% -6,74
|
|BMSCH
|10,92
|107.943.233
|% -6,19
|
|THYAO
|47,88
|2.800.467.478
|% -2,88
|
|KOZAL
|197,20
|1.850.658.879
|% 5,45
|
|SISE
|21,22
|1.724.794.338
|% -0,56
|
|EREGL
|26,04
|1.249.155.156
|% -3,77
|
|KOZAA
|28,62
|1.097.385.712
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,82
|897.814.829
|% 0,36
|
|ODAS
|2,76
|437.650.484
|% -4,50
|
|YKBNK
|4,27
|504.668.415
|% -3,17
|
|TSKB
|1,97
|183.243.258
|% -3,90
|
|KRDMD
|10,75
|896.251.237
|% -4,78
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8254
|16,8360
|% 0,49
|
|Euro
|17,5586
|17,5766
|% 0,56
|
|Sterlin
|20,3329
|20,4348
|% 0,62
|
|Frank
|17,4420
|17,5471
|% 0,30
|
|Riyal
|4,4698
|4,4922
|% 0,41
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-1,05
|
|Altın Gr.
|979
|979
|3,21
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.541
|6.630
|40,00
|
|Yarım
|3.202
|3.242
|20,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.620
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,94
|19,96
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,05
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,16
|
Seans Raporu
17:57
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 2 kaybederek (% -1.59 ) 2, 613
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17:59XU100
Endeks 2, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 39 altında . İşlem hacmi 24, 622.00 milyon TL de
-
17:59PENGD
Yüzde -5.95 oranında düşüşle 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 988, 164 adet işlem
-
17:58KFEIN
Yüzde -6.23 oranında düşüşle 21.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 359 adet işlem
-
17:56MZHLD
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 86.95 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 433 adet işlem