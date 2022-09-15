***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2022 15:06
***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063322
BIST
15:093.421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -26,34
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.402
15:0918,2669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0379
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
15:0918,2570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0524
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3117
En Düşük
18,1907
15:09990,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,52
|Açılış
|: 990,02
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,23
BIST En Aktif Hisseler15:09
|MERKO
|5,39
|73.695.139
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|395.271.627
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|65.889.507
|% 9,96
|
|KLSYN
|3,55
|62.503.553
|% 9,91
|
|KIMMR
|9,33
|105.792.881
|% 9,89
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|14.951.577
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.827.245.367
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.360.788.030
|% -9,98
|
|ASELS
|34,04
|6.516.306.198
|% 3,15
|
|THYAO
|74,70
|4.654.006.308
|% 0,54
|
|YKBNK
|7,10
|3.725.792.425
|% -9,67
|
|ISCTR
|9,16
|3.405.815.343
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,68
|3.073.155.730
|% 1,33
|
|YKBNK
|7,10
|3.725.792.425
|% -9,67
|
|EKGYO
|4,34
|1.623.951.504
|% -1,81
|
|ISCTR
|9,16
|3.405.815.343
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,68
|3.073.155.730
|% 1,33
|
|ASELS
|34,04
|6.516.306.198
|% 3,15
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2589
|18,2669
|% 0,21
|
|Euro
|18,2401
|18,2570
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,9238
|21,0287
|% -0,30
|
|Frank
|18,9843
|19,0987
|% 0,58
|
|Riyal
|4,8453
|4,8696
|% 0,19
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|-10,90
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-5,32
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.770
|-62,00
|
|Tam
|6.696
|6.756
|-36,00
|
|Yarım
|3.263
|3.302
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,42
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,87
|92,87
|-1,23
|
Seans Raporu
15:09
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15:23AKBNK
Yüzde -9.16 oranında düşüşle 12.89 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 004, 304 adet işlem
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15:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -49, 84 kaybederek (% -1.32 ) 3, 717
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15:22XU100
Endeks 3, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 58, 097.00 milyon TL de
-
15:22VKFYO
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 170, 633 adet işlem
-
15:21PAGYO
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 21.30 lira fiyatla işlem gören hissede 656, 895 adet işlem