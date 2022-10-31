***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 10:15
***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075162
BIST
10:033.909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 30,31
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.915
En Düşük
3.885
10:0318,6195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0390
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6618
En Düşük
18,5474
10:0318,5000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1400
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,5300
En Düşük
18,4400
10:03983,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 983,04
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,98
BIST En Aktif Hisseler10:03
|MAALT
|340,00
|875.160
|% 5,92
|
|PETUN
|46,30
|722.512
|% 5,85
|
|MIPAZ
|8,20
|37.366.522
|% 4,19
|
|BASCM
|5,29
|120.906
|% 3,73
|
|LUKSK
|81,50
|72.128
|% 3,03
|
|SNKRN
|17,17
|401.930
|% -3,49
|
|ORGE
|22,50
|23.077.480
|% -0,97
|
|KAPLM
|128,90
|144.497
|% -0,85
|
|KRDMB
|9,76
|507.071
|% -0,81
|
|KRONT
|73,50
|150.308
|% -0,61
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% 0,00
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% 0,00
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 0,00
|
|EREGL
|29,64
|813.588.671
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,44
|631.805.299
|% 0,45
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% 0,00
|
|ODAS
|7,84
|520.009.719
|% 0,00
|
|TSKB
|3,02
|191.926.804
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6127
|18,6195
|% 0,21
|
|Euro
|18,4900
|18,5000
|% -0,75
|
|Sterlin
|21,5285
|21,6364
|% 0,06
|
|Frank
|18,5847
|18,6967
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9352
|4,9599
|% 0,13
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|-2,86
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.596
|6.673
|-63,00
|
|Yarım
|3.214
|3.262
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.630
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,83
|92,83
|-0,94
|