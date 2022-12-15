***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 16:51
***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087571
BIST
18:055.189
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 122,32
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
18:0518,6519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0298
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
18:0519,8669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0325
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
20,0335
En Düşük
19,7813
18:051.068,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -12,87
|Açılış
|: 1.067,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EPLAS
|28,82
|39.050.406
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.683.364
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.889.256
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|150.370.551
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|449.860.834
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|483.786.871
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|273.767.269
|% -9,94
|
|SILVR
|19,40
|246.090.022
|% -7,18
|
|KENT
|239,90
|2.096.860
|% -5,85
|
|THYAO
|140,10
|8.167.200.720
|% 2,26
|
|ASELS
|58,30
|7.879.233.612
|% 3,37
|
|AKBNK
|18,50
|5.859.207.569
|% 7,00
|
|ISCTR
|12,15
|5.703.906.381
|% 8,77
|
|EKGYO
|7,88
|5.555.912.854
|% -0,88
|
|SKBNK
|2,91
|2.081.020.559
|% 6,99
|
|EKGYO
|7,88
|5.555.912.854
|% -0,88
|
|ISCTR
|12,15
|5.703.906.381
|% 8,77
|
|VAKBN
|11,47
|4.251.369.456
|% 8,11
|
|YKBNK
|11,84
|4.088.042.649
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6357
|18,6556
|% 0,18
|
|Euro
|19,8517
|19,8725
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,8238
|22,9383
|% -1,09
|
|Frank
|20,0222
|20,1428
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9441
|4,9689
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-26,30
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|-13,83
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.211
|7.271
|-57,00
|
|Yarım
|3.492
|3.555
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.777
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,29
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|13,96
|13,98
|-0,35
|
|B. Petrol
|81,98
|81,98
|-0,72
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 94 artarak (% 1.60 ) 5, 522
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, AKBNK
-
17:59XU100
Endeks 5, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 530.00 milyon TL de
-
17:59RHEAG
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 918, 834 adet işlem
-
17:57MERCN
Yüzde 7.70 oranında artışla 43.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 921 adet işlem