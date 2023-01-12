***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:29
***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTHOL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101025
BIST
17:084.928
En Yüksek
|Değişim
|: 4,22%
|| 199,33
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.932
En Düşük
4.601
17:0818,7864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:0820,2952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1050
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
17:081.144,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 11,70
|Açılış
|: 1.144,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:06
|KRDMA
|17,38
|365.847.864
|% 10,00
|
|PRZMA
|7,82
|2.520.208
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|13.901.747
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.285.245
|% 9,97
|
|DOGUB
|12,37
|61.013.094
|% 9,96
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.565,50
|107.927.406
|% -9,90
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|134,20
|11.316.841.428
|% 7,10
|
|KRDMD
|18,79
|7.933.272.189
|% 9,31
|
|EREGL
|39,04
|5.940.352.913
|% 5,97
|
|ASELS
|55,40
|5.204.577.246
|% 4,92
|
|KOZAL
|542,50
|4.894.337.246
|% 4,57
|
|EKGYO
|8,35
|3.929.661.996
|% 3,34
|
|KRDMD
|18,79
|7.933.272.189
|% 9,31
|
|YKBNK
|8,99
|2.946.386.421
|% 4,66
|
|SKBNK
|2,59
|655.406.892
|% 1,57
|
|PETKM
|17,28
|3.392.757.114
|% 3,66
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7753
|18,7840
|% 0,05
|
|Euro
|20,2851
|20,3016
|% 0,55
|
|Sterlin
|22,8760
|22,9907
|% 0,62
|
|Frank
|20,1264
|20,2476
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9847
|5,0097
|% 0,03
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|13,48
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.146
|12,97
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.732
|7.793
|60,00
|
|Yarım
|3.764
|3.814
|31,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.907
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|14,53
|14,54
|0,40
|
|B. Petrol
|84,15
|84,15
|1,48
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:22HEKTS
Yüzde 7.25 oranında artışla 34.92 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 888, 571 adet işlem
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17:20RODRG
Yüzde 9.75 oranında artışla 32.20 lira fiyatla işlem gören hissede 760, 751 adet işlem
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17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 232, 02 artarak (% 4.49 ) 5, 395
-
17:19XU100
Endeks 4, 913 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 9 üstünde . İşlem hacmi 98, 419.00 milyon TL de
-
17:19KOZAA
Yüzde 7.64 oranında artışla 46.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 167, 126 adet işlem