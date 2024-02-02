***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.02.2024 13:44
***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246400
BIST
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14:328.721
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 75,10
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.658
En Yüksek
8.763
14:3230,4551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1215
|Açılış
|: 30,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
14:3233,1772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1197
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,9769
14:322.012,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 8,05
|Açılış
|: 2.012,65
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.999,82
BIST En Aktif Hisseler14:32
|ISBIR
|110,00
|5.766.397
|% 10,00
|
|EGEEN
|12.747,50
|699.152.213
|% 9,99
|
|BALAT
|24,92
|2.243.845
|% 9,97
|
|BAYRK
|46,10
|33.534.430
|% 9,97
|
|EKOS
|62,95
|1.328.443.651
|% 9,96
|
|KBORU
|122,40
|74.436.336
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|13.500.225
|% -10,00
|
|ATSYH
|40,36
|6.767.686
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,90
|13.722.590
|% -9,90
|
|VRGYO
|36,88
|257.453.906
|% -7,57
|
|THYAO
|280,75
|10.562.386.929
|% 2,28
|
|SAHOL
|78,45
|4.622.875.037
|% 6,88
|
|EREGL
|43,82
|2.971.225.167
|% 0,23
|
|CATES
|84,45
|2.789.427.683
|% -3,04
|
|AKBNK
|40,10
|2.672.413.306
|% 0,05
|
|ZOREN
|4,79
|762.931.439
|% 1,48
|
|AKFGY
|2,16
|286.256.221
|% 3,35
|
|EKGYO
|10,12
|1.191.133.802
|% -1,17
|
|YKBNK
|22,48
|2.342.278.084
|% 0,54
|
|PETKM
|22,40
|1.761.626.984
|% 0,09
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4504
|30,4551
|% 0,40
|
|Euro
|33,1668
|33,1772
|% 0,36
|
|Sterlin
|38,7392
|38,9335
|% 0,48
|
|Frank
|35,4391
|35,6526
|% 0,62
|
|Riyal
|8,1005
|8,1411
|% 0,39
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,22
|23,24
|% 0,66
|
|Platin
|925,87
|927,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|980,05
|983,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,12
|79,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.055,34
|2.055,63
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:32
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