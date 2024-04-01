***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2024 12:17
***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264974
BIST
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16:039.106
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -36,04
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
16:0331,9596
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -0,4388
|Açılış
|: 31,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
16:0334,4969
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -0,5401
|Açılış
|: 34,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
16:032.316,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -10,85
|Açılış
|: 2.316,89
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler16:03
|AKENR
|13,97
|1.002.506.137
|% 10,00
|
|SELVA
|17,05
|52.115.782
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ISGSY
|27,34
|100.543.912
|% 9,98
|
|IZINV
|59,55
|48.247.054
|% 9,97
|
|UFUK
|239,40
|9.571.413
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|5.254.906
|% -10,00
|
|EMNIS
|218,70
|2.748.792
|% -10,00
|
|VRGYO
|40,56
|89.508.470
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,45
|638.495.826
|% -9,98
|
|THYAO
|300,00
|8.732.401.607
|% 0,76
|
|ISCTR
|11,38
|5.235.101.648
|% 2,51
|
|YKBNK
|28,00
|3.725.235.088
|% 2,41
|
|TUPRS
|177,70
|3.195.293.920
|% 0,40
|
|KCHOL
|204,80
|2.544.213.116
|% 2,81
|
|ISCTR
|11,38
|5.235.101.648
|% 2,51
|
|ZOREN
|5,91
|1.697.016.784
|% -0,67
|
|EKGYO
|9,33
|2.414.781.640
|% -6,42
|
|YKBNK
|28,00
|3.725.235.088
|% 2,41
|
|PETKM
|19,11
|1.528.191.032
|% -3,63
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9532
|31,9596
|% -1,35
|
|Euro
|34,4668
|34,4969
|% -1,54
|
|Sterlin
|39,8817
|40,0816
|% -3,82
|
|Frank
|35,0466
|35,2222
|% -3,77
|
|Riyal
|8,4311
|8,4733
|% -3,67
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,14
|25,17
|% 0,66
|
|Platin
|903,50
|906,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,60
|1.002,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,87
|86,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.254,73
|2.255,11
|% 0,66
|