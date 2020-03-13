***NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.03.2020 08:52
***NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NTHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Besim Tibuk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827760
BIST
18:0593.640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
0
En Düşük
0
18:056,3159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2859
18:057,0780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0403
18:05322,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,24
|Açılış
|: 322,60
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|7,47
|4.751.153
|% 0,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% 0,00
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% 0,00
|
|CEOEM
|5,00
|2.081.892
|% 0,00
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% 0,00
|
|ADANA
|7,47
|4.751.153
|% 0,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% 0,00
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% 0,00
|
|CEOEM
|5,00
|2.081.892
|% 0,00
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% 0,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% 0,00
|
|THYAO
|8,48
|704.221.969
|% 0,00
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 0,00
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% 0,00
|
|DEVA
|10,63
|323.093.162
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,90
|170.618.005
|% 0,00
|
|ODAS
|1,32
|218.681.422
|% 0,00
|
|CEMAS
|0,74
|88.649.212
|% 0,00
|
|KARSN
|1,27
|154.280.415
|% 0,00
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9139
|7,9536
|% 0,04
|
|Frank
|6,6738
|6,7140
|% 0,16
|
|Riyal
|1,6780
|1,6864
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|10,20
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,31
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,62
|15,64
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,07
|34,07
|0,85
|