***NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.06.2021 09:06
***NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NTHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Besim Tibuk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942302
BIST
10:241.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.456
En Düşük
1.450
10:248,5411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0719
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,5647
En Düşük
8,4510
10:2410,3772
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1099
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,3958
En Düşük
10,2523
10:24512,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,37
|Açılış
|: 512,63
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
514,09
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler10:24
|EMNIS
|23,64
|444.385
|% 9,95
|
|TUREX
|10,13
|33.082.374
|% 9,04
|
|EUKYO
|6,96
|1.931.625
|% 8,24
|
|BURVA
|26,10
|2.285.334
|% 8,03
|
|VAKKO
|14,70
|31.349.936
|% 6,91
|
|TKURU
|127,80
|995.215
|% -10,00
|
|MERIT
|20,34
|513.158
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|1.750.550
|% -9,82
|
|OYYAT
|23,12
|40.813.684
|% -6,70
|
|ISBIR
|6.000,00
|144.000
|% -4,67
|
|EKGYO
|2,25
|243.925.228
|% 3,21
|
|THYAO
|14,70
|185.107.506
|% 0,55
|
|KOZAL
|124,30
|122.846.362
|% 0,89
|
|GSRAY
|3,86
|121.616.904
|% -2,53
|
|GARAN
|8,33
|120.101.561
|% -0,36
|
|EKGYO
|2,25
|243.925.228
|% 3,21
|
|YKBNK
|2,23
|91.971.213
|% -0,89
|
|GSRAY
|3,86
|121.616.904
|% -2,53
|
|IHLGM
|1,23
|26.976.010
|% 1,65
|
|GARAN
|8,33
|120.101.561
|% -0,36
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5398
|8,5411
|% 0,85
|
|Euro
|10,3702
|10,3772
|% 1,07
|
|Sterlin
|12,0116
|12,0719
|% 0,85
|
|Frank
|9,4719
|9,5290
|% 1,01
|
|Riyal
|2,2697
|2,2811
|% 0,81
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|1,45
|
|Altın Gr.
|512
|512
|4,05
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,01
|
|B. Petrol
|73,27
|73,27
|0,41
|