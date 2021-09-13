***NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.09.2021 17:37
***NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NTHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kerem Tibuk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963498
BIST
17:401.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,73
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.434
17:408,4351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0206
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4235
17:409,9653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0467
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
17:40487,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,51
|Açılış
|: 487,62
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler17:40
|CRFSA
|42,46
|8.235.791
|% 10,00
|
|PENTA
|122,20
|20.215.603
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.883.932
|% 9,99
|
|GESAN
|23,78
|363.432.692
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|5.749.673
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,75
|9.280.084
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.264.076
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,75
|53.080.492
|% -7,41
|
|DOGUB
|6,59
|18.094.632
|% -6,13
|
|SELGD
|6,76
|10.077.339
|% -6,11
|
|GARAN
|9,40
|1.309.479.117
|% -0,95
|
|SISE
|8,58
|638.170.284
|% 0,47
|
|BRLSM
|10,49
|601.984.919
|% 3,45
|
|YKBNK
|2,49
|600.199.890
|% 0,40
|
|KOZAL
|101,90
|553.844.007
|% 1,19
|
|YKBNK
|2,49
|600.199.890
|% 0,40
|
|GARAN
|9,40
|1.309.479.117
|% -0,95
|
|SISE
|8,58
|638.170.284
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,84
|132.033.853
|% -1,08
|
|TSKB
|1,29
|91.398.573
|% 0,00
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4325
|8,4351
|% -0,24
|
|Euro
|9,9603
|9,9653
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,6342
|11,6925
|% -0,28
|
|Frank
|9,1192
|9,1742
|% -0,60
|
|Riyal
|2,2434
|2,2546
|% -0,19
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|9,27
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,77
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,57
|73,57
|0,65
|
Seans Raporu
17:40
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-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, GARAN
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 06 kaybederek (% 0.00 ) 1, 262
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GESAN, BJKAS, ICBCT, NIBAS, MRSHL, CRFSA, DITAS, PENTA, DIRIT
-
17:53
YESIL, VERUS, SELVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:53
ULAS, ISBIR, KAPLM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında