***NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.09.2022 09:09
***NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NTHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kerem Tibuk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064607
BIST
18:053.246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.296
En Düşük
3.225
18:0518,3608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0338
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3608
En Düşük
18,3174
18:0518,0611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0321
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,1170
En Düşük
18,0126
18:05980,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,14
|Açılış
|: 980,38
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
987,89
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|7,92
|3.441.903
|% 10,00
|
|GESAN
|78,10
|485.390.748
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.760.137
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,96
|968.861.327
|% 10,00
|
|MZHLD
|74,35
|26.130.950
|% 9,99
|
|UTPYA
|22,50
|1.364.587
|% -10,00
|
|KZBGY
|32,12
|86.044.185
|% -9,98
|
|KAPLM
|73,50
|24.296.834
|% -9,98
|
|ISGYO
|12,47
|12.934.657
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|208.785.058
|% -9,88
|
|THYAO
|69,75
|5.020.732.305
|% -3,73
|
|ASELS
|31,08
|4.584.597.326
|% 1,04
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|GARAN
|19,25
|2.755.405.181
|% -4,42
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|EKGYO
|3,90
|2.336.564.387
|% -2,74
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|SKBNK
|3,12
|1.105.346.191
|% -9,83
|
|ISCTR
|7,93
|2.482.047.377
|% -4,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3477
|18,3608
|% 0,18
|
|Euro
|18,0404
|18,0611
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,5594
|20,6625
|% -0,18
|
|Frank
|18,9143
|19,0282
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8613
|4,8856
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-12,08
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-5,84
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.646
|6.760
|-36,00
|
|Yarım
|3.238
|3.302
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.652
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,43
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,07
|
|B. Petrol
|90,33
|90,33
|0,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 205, 553 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 05 kaybederek (% -1.18 ) 3, 521
-
17:56XU100
Endeks 3, 244 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 55, 161.00 milyon TL de
-
17:55PINSU
Yüzde -8.14 oranında düşüşle 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 930, 061 adet işlem
-
17:52RODRG
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 35.86 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 662 adet işlem