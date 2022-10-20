***NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.10.2022 18:16
***NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Besim Tibuk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073163
BIST
18:053.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 20,51
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
18:0518,5968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0009
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
18:0518,2383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0647
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3421
En Düşük
18,1338
18:05976,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,49
|Açılış
|: 976,87
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
984,12
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|300,30
|27.722.767
|% 10,00
|
|YUNSA
|74,30
|57.783.098
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|218.477.541
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|35.040.103
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|20.835.795
|% 9,99
|
|KAPLM
|93,35
|53.778.242
|% -9,19
|
|BRKO
|1,71
|3.215.315
|% -5,52
|
|BRMEN
|2,67
|838.671
|% -4,98
|
|ANSGR
|9,01
|23.247.438
|% -4,96
|
|ISMEN
|33,22
|106.492.107
|% -4,81
|
|THYAO
|99,05
|7.979.329.522
|% 1,69
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.574.878
|% -0,41
|
|AKBNK
|15,75
|5.299.725.828
|% 0,25
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 2,11
|
|ISCTR
|9,89
|4.374.556.613
|% -2,08
|
|EKGYO
|4,50
|3.604.578.159
|% 1,12
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 2,11
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.574.878
|% -0,41
|
|VAKBN
|8,83
|4.214.087.975
|% 2,67
|
|TSKB
|2,80
|1.239.534.401
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5902
|18,5968
|% 0,00
|
|Euro
|18,1985
|18,2383
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,8244
|20,9288
|% 0,30
|
|Frank
|18,4592
|18,5704
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9302
|4,9549
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.632
|2,95
|
|Altın Gr.
|976
|976
|3,59
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.631
|6.722
|9,00
|
|Yarım
|3.231
|3.286
|4,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.644
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,74
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,20
|
|B. Petrol
|92,34
|92,34
|-0,07
|