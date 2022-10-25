***NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.10.2022 18:13
***NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NTHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Besim Tibuk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074136
BIST
18:053.975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,50
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
18:0518,6032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
18:0518,5571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2254
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5728
En Düşük
18,2850
18:05990,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,96
|Açılış
|: 989,93
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAPGM
|59,95
|96.411.907
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|6.744.245
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|285.850.162
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.089.999
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|38.557.566
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,78
|53.212.745
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|240.641.321
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|3.654.000
|% -9,99
|
|KUTPO
|55,25
|121.156.504
|% -9,94
|
|PENTA
|64,00
|104.924.511
|% -9,67
|
|THYAO
|100,50
|6.322.629.699
|% 1,01
|
|SISE
|33,66
|4.345.412.105
|% 3,70
|
|AKBNK
|15,52
|3.540.379.043
|% 0,39
|
|SASA
|105,00
|3.124.151.432
|% 5,00
|
|ISCTR
|9,88
|2.949.986.048
|% 2,28
|
|SKBNK
|2,16
|1.282.310.356
|% 9,09
|
|TSKB
|3,18
|1.818.538.864
|% 9,66
|
|EKGYO
|4,53
|2.508.866.847
|% -2,16
|
|YKBNK
|9,52
|2.868.086.597
|% 1,60
|
|ISCTR
|9,88
|2.949.986.048
|% 2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5856
|18,6032
|% 0,11
|
|Euro
|18,5408
|18,5571
|% 1,23
|
|Sterlin
|21,2570
|21,3636
|% 1,63
|
|Frank
|18,5932
|18,7052
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9308
|4,9555
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|6,01
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,60
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.664
|6.765
|-4,00
|
|Yarım
|3.247
|3.305
|0,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.653
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,04
|
|B. Petrol
|92,20
|92,20
|0,99
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB