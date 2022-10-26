***NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.10.2022 18:14
***NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NTHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Besim Tibuk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074423
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,35
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
18:0518,6081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
18:0518,7378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1870
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7386
En Düşük
18,4735
18:05998,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,64
|Açılış
|: 998,43
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|38,50
|26.069.173
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|95.081.838
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,06
|1.881.752
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.746.744
|% 10,00
|
|BRYAT
|783,60
|104.048.247
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|61.176.649
|% -9,93
|
|KERVN
|0,65
|3.785.195
|% -9,72
|
|UFUK
|63,60
|4.122.373
|% -5,99
|
|YEOTK
|54,00
|86.993.431
|% -5,51
|
|OZRDN
|15,75
|35.199.391
|% -5,23
|
|THYAO
|98,80
|5.669.916.746
|% -1,69
|
|AKBNK
|15,78
|3.545.629.071
|% 1,68
|
|ASELS
|33,16
|3.252.339.301
|% 3,95
|
|SISE
|34,00
|2.885.343.149
|% 0,53
|
|TUPRS
|367,90
|2.726.876.020
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,56
|1.903.098.454
|% 0,66
|
|TSKB
|3,09
|1.121.329.721
|% -2,83
|
|SKBNK
|2,08
|747.602.719
|% -3,70
|
|AKBNK
|15,78
|3.545.629.071
|% 1,68
|
|ODAS
|7,95
|1.645.308.253
|% 3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5957
|18,6081
|% 0,03
|
|Euro
|18,7253
|18,7378
|% 1,01
|
|Sterlin
|21,5108
|21,6186
|% 1,10
|
|Frank
|18,7606
|18,8736
|% 0,70
|
|Riyal
|4,9334
|4,9581
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|18,76
|
|Altın Gr.
|998
|998
|9,64
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.707
|6.781
|23,00
|
|Yarım
|3.268
|3.312
|11,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.659
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,64
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,13
|
|B. Petrol
|93,85
|93,85
|2,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
-
17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516