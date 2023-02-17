***NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.02.2023 09:11
***NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NTHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kerem Tibuk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114601
BIST
10:265.030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 21,04
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.050
En Düşük
4.897
10:2618,8660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9660
En Düşük
18,8256
10:2620,0799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0691
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,3206
En Düşük
20,0272
10:261.105,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,63
|Açılış
|: 1.105,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.105,03
BIST En Aktif Hisseler10:24
|BVSAN
|49,88
|247.840.767
|% 9,96
|
|NUHCM
|151,60
|73.747.902
|% 9,93
|
|MARKA
|4,12
|2.293.130
|% 9,87
|
|AFYON
|10,38
|161.797.992
|% 9,49
|
|OYAKC
|32,98
|576.252.675
|% 9,42
|
|KOZAL
|26,02
|208.378.657
|% -95,04
|
|MACKO
|53,90
|54.056.866
|% -9,18
|
|HATEK
|7,66
|10.629.038
|% -9,03
|
|FLAP
|9,02
|9.068.243
|% -8,43
|
|UMPAS
|3,85
|51.205
|% -7,89
|
|KRDMD
|19,29
|830.806.152
|% 0,31
|
|THYAO
|140,70
|731.530.177
|% 0,50
|
|TUPRS
|631,40
|678.856.805
|% 0,16
|
|EREGL
|43,94
|615.495.746
|% -1,26
|
|OYAKC
|32,98
|576.252.675
|% 9,42
|
|KRDMD
|19,29
|830.806.152
|% 0,31
|
|AKBNK
|16,31
|316.827.776
|% 1,30
|
|YKBNK
|9,17
|171.328.361
|% 0,55
|
|OYAKC
|32,98
|576.252.675
|% 9,42
|
|EKGYO
|7,40
|126.832.985
|% 1,23
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8603
|18,8642
|% 0,09
|
|Euro
|20,0655
|20,0757
|% -0,36
|
|Sterlin
|22,4539
|22,5665
|% -0,34
|
|Frank
|20,2155
|20,3373
|% -0,31
|
|Riyal
|5,0143
|5,0395
|% 0,10
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-12,83
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|-7,61
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.516
|7.590
|-66,00
|
|Yarım
|3.672
|3.714
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.857
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,38
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,94
|12,95
|-0,13
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|-1,30
|