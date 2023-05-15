***NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.05.2023 09:11
***NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NTHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kerem Tibuk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151203
BIST
09:554.490
En Yüksek
|Değişim
|: -6,38%
|| -306,03
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.490
En Düşük
4.490
09:5519,6551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0911
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
19,6581
En Düşük
19,3896
09:5521,3887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1482
|Açılış
|: 24,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,7000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
09:551.273,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 8,81
|Açılış
|: 1.273,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.275,07
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler09:55
|LUKSK
|71,00
|20.211.397
|% 180,00
|
|GENIL
|39,58
|43.147.876
|% 2,89
|
|YBTAS
|53.000,20
|371.001
|% 0,00
|
|KUVVA
|34,56
|594.120
|% 0,00
|
|SNPAM
|10,66
|82.038
|% 0,00
|
|YBTAS
|53.000,20
|371.001
|% 0,00
|
|KUVVA
|34,56
|594.120
|% 0,00
|
|SNPAM
|10,66
|82.038
|% 0,00
|
|VKING
|32,02
|25.140.802
|% 0,00
|
|UMPAS
|3,29
|175.459
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% 0,00
|
|KCHOL
|96,85
|5.684.594.734
|% 0,00
|
|THYAO
|132,60
|5.534.904.615
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,35
|437.755.317
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6467
|19,6551
|% 0,47
|
|Euro
|21,3809
|21,3887
|% 0,70
|
|Sterlin
|24,4231
|24,5456
|% 0,61
|
|Frank
|21,8040
|21,9354
|% 0,45
|
|Riyal
|5,2222
|5,2484
|% 0,40
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.017
|5,71
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|8,09
|
|Cumhuriyet
|9.956
|10.103
|280,00
|
|Tam
|9.741
|10.030
|257,83
|
|Yarım
|4.654
|4.893
|29,00
|
|Çeyrek
|2.320
|2.439
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,19
|15,21
|0,12
|
|B. Petrol
|73,92
|73,92
|-0,25
|
Seans Raporu
09:55
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-
10:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, GARAN, SAHOL
-
10:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, GUBRF, HEKTS
-
10:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -281, 84 kaybederek (% -6.51 ) 4, 049
-
10:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSGYO, QNBFL
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10:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISCTR, ARSAN, AVTUR, DESA, EREGL, ICBCT, GARAN, SAHOL, CCOLA, OTKAR