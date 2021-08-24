***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.08.2021 21:11
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.08.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 24.08.2021 (bugün) yapılan Genel Kurul Toplantısında,
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı finansal raporlarını denetlemek ve bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere Denetim Komitesi'nin önerisi olan "ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş." firmasının seçilmesine oyçokluğuyla karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960321
BIST
18:051.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.465
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|Önceki Kapanış
|: 1.459
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1.472
En Düşük
1.464
18:058,4227
En Yüksek
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|: 0,04%
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|Açılış
|: 8,4180
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,3911
18:059,9028
En Yüksek
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|Açılış
|: 9,8750
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
9,8619
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|Açılış
|: 488,59
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|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
490,14
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|24,86
|15.539.414
|% 10,00
|
|BALAT
|5,17
|1.357.318
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.570.475
|% 10,00
|
|SUMAS
|96,30
|2.311.102
|% 9,99
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|12.887.556
|% -9,95
|
|EDATA
|16,62
|96.289.719
|% -9,62
|
|VBTYZ
|22,46
|77.743.200
|% -9,22
|
|AGYO
|4,55
|88.382.454
|% -8,45
|
|SANFM
|20,58
|6.432.100
|% -7,13
|
|THYAO
|12,81
|1.466.716.298
|% 2,56
|
|GARAN
|9,55
|1.198.064.454
|% 0,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,69
|720.780.253
|% 0,26
|
|EREGL
|18,63
|559.396.073
|% -0,05
|
|YKBNK
|2,58
|417.699.553
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|239.490.671
|% 0,54
|
|GARAN
|9,55
|1.198.064.454
|% 0,00
|
|THYAO
|12,81
|1.466.716.298
|% 2,56
|
|ODAS
|1,43
|141.181.738
|% -1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4153
|8,4227
|% 0,04
|
|Euro
|9,8959
|9,9028
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,5228
|11,5806
|% -0,06
|
|Frank
|9,1860
|9,2413
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2383
|2,2495
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,11
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,94
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,07
|
|B. Petrol
|70,55
|70,55
|2,18
|