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***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

27.05.2022 16:21
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.05.2022
Tescil Tarihi
27.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27.05.2022 - 10586
Açıklamalar

Şirketimizin 18.05.2022 (bugün) yapılan Genel Kurul Toplantısında, 
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı finansal raporlarını denetlemek ve bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere Denetim Komitesi'nin önerisi olan "ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş." firmasının seçilmesine oyçokluğuyla karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarımız, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.05.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 27.05.2022 tarih ve 10586 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032964


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