***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.05.2022 16:21
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.05.2022
Tescil Tarihi
27.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27.05.2022 - 10586
Açıklamalar
Şirketimizin 18.05.2022 (bugün) yapılan Genel Kurul Toplantısında,
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı finansal raporlarını denetlemek ve bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere Denetim Komitesi'nin önerisi olan "ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş." firmasının seçilmesine oyçokluğuyla karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarımız, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.05.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 27.05.2022 tarih ve 10586 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032964
BIST
16:272.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -11,52
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.437
16:2716,3251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0237
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4053
En Düşük
16,2635
16:2717,5182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0414
|Açılış
|: 17,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
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16:27973,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,93
|Açılış
|: 973,53
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
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|HATEK
|21,34
|42.659.199
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.756.295
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|303.832.002
|% 9,98
|
|ULUUN
|13,78
|194.123.639
|% 6,99
|
|AKSEN
|20,12
|214.069.993
|% 6,85
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|378.933.699
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|PRKAB
|33,36
|64.308.261
|% -5,98
|
|NUGYO
|4,73
|125.745.741
|% -5,40
|
|THYAO
|44,82
|3.842.027.492
|% 0,81
|
|KARSN
|6,80
|2.446.912.499
|% 6,25
|
|EREGL
|32,80
|1.682.172.800
|% 1,17
|
|KRDMD
|14,48
|1.547.193.060
|% -1,16
|
|SISE
|20,46
|1.450.510.290
|% -2,11
|
|KARSN
|6,80
|2.446.912.499
|% 6,25
|
|DOHOL
|3,76
|553.014.963
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,46
|634.564.858
|% -1,98
|
|AKFGY
|2,74
|378.933.699
|% -9,87
|
|HALKB
|5,61
|728.783.413
|% 1,45
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3077
|16,3295
|% -0,12
|
|Euro
|17,4899
|17,5207
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,5417
|20,6447
|% -0,02
|
|Frank
|16,9828
|17,0851
|% 0,03
|
|Riyal
|4,3394
|4,3612
|% -0,12
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|7,85
|
|Altın Gr.
|976
|977
|3,92
|
|Cumhuriyet
|6.504
|6.603
|44,00
|
|Tam
|6.473
|6.636
|42,54
|
|Yarım
|3.129
|3.210
|20,58
|
|Çeyrek
|1.569
|1.605
|10,29
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,14
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,03
|
Seans Raporu
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16:40NUGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 684, 608 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 03 kaybederek (% -0.50 ) 2, 192
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