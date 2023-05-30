***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.05.2023 21:33
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.05.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 30.05.2023 (bugün) yapılan Genel Kurul Toplantısında,
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı finansal raporlarını denetlemek ve bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere Denetim Komitesi'nin önerisi olan "ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş." firmasının seçilmesine oyçokluğuyla karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154802
BIST
18:054.951
En Düşük
|Değişim
|: 3,83%
|| 182,79
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.973
18:0520,3979
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,3053
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4275
En Düşük
19,8420
18:0521,9646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,3914
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,0620
En Düşük
21,4431
18:051.285,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 28,98
|Açılış
|: 1.285,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.287,69
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|3.152,00
|200.977.425
|% 10,00
|
|ARSAN
|6,38
|44.641.364
|% 10,00
|
|DNISI
|8,80
|18.152.102
|% 10,00
|
|AVHOL
|30,80
|180.222.563
|% 10,00
|
|GEREL
|18,72
|64.232.765
|% 9,99
|
|MARKA
|15,44
|126.975.686
|% -9,97
|
|FENER
|49,00
|394.877.642
|% -4,02
|
|VANGD
|7,26
|8.920.643
|% -3,59
|
|MMCAS
|4,80
|717.597
|% -3,03
|
|ATSYH
|70,50
|3.197.623
|% -3,03
|
|THYAO
|147,00
|9.493.435.689
|% 0,68
|
|ISCTR
|11,60
|5.806.116.699
|% 8,92
|
|KCHOL
|81,15
|5.671.970.625
|% 6,50
|
|ASELS
|49,00
|4.223.597.369
|% 1,87
|
|AKBNK
|16,37
|4.029.529.745
|% 9,94
|
|ISCTR
|11,60
|5.806.116.699
|% 8,92
|
|YKBNK
|10,27
|3.956.247.329
|% 9,96
|
|ALBRK
|2,56
|834.939.784
|% 2,81
|
|EKGYO
|7,40
|2.365.577.526
|% 1,93
|
|AKBNK
|16,37
|4.029.529.745
|% 9,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,3918
|20,3979
|% 1,52
|
|Euro
|21,9588
|21,9646
|% 1,81
|
|Sterlin
|25,2261
|25,3526
|% 1,80
|
|Frank
|22,4197
|22,5548
|% 1,19
|
|Riyal
|5,4223
|5,4495
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|19,42
|
|Altın Gr.
|1.285
|1.286
|28,88
|
|Cumhuriyet
|8.940
|9.120
|25,00
|
|Tam
|8.931
|9.176
|22,16
|
|Yarım
|4.392
|4.545
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.203
|2.266
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,22
|15,24
|0,23
|
|B. Petrol
|74,02
|74,02
|-3,08
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 4, 959 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 99 üstünde . İşlem hacmi 85, 677.00 milyon TL de
-
17:59NUHCM
Yüzde 9.95 oranında artışla 133.70 lira fiyatla işlem gören hissede 890, 311 adet işlem
-
17:58SAHOL
Yüzde 9.14 oranında artışla 39.66 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 885, 819 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 9.19 oranında artışla 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 370, 762 adet işlem
-
17:56ARCLK
Yüzde 7.87 oranında artışla 99.40 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 396, 743 adet işlem