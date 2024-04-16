***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizce geri alınan payların itfası için sermaye azaltımı, SPK Başvurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırPay İhracını/İptalini Doğuran Durum Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Geri Alınan Paylar Tebliği"ne (II-22.1) uyum sağlamakYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2024Ortaklara Dağıtım Yapılacak mı ? HayırOrtakların Paylarından İptal Yapılacak mı? HayırKonu Genel Kurul‘da Görüşülecek mi ? EvetMevcut Sermaye (TL) 563.875.937Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000Pay İhracı/İptali BilgileriPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay Başına Hak Kullanım Bedeli (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENTHL00020 12,351B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 563.875.924,649 0,00000 63.875.937 11,32801Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)TOPLAM 563.875.937 0 0 63.875.937 11,32801Para Birimi TRYSPK Başvuru Tarihi 16.04.2024Ek AçıklamalarBilindiği üzere, SPK II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'ne uyum sağlamak amacıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.04.2024 tarihli toplantısında,SPK'nın 29.03.2024 tarih ve E-29833736-110.01-52055 sayılı yazısı ile elde tutma süresi 2023 yılı muhtelif tarihlerde dolan ve sermaye azaltımı yoluyla itfası ve/veya satış yoluyla elden çıkarılması için 31.03.2024 tarihine kadar ek süre verilen 18.033.149,28 TL tutarlı paylar için ikinci kez, 31.04.2024 tarihinde dolacak olan 2.080.029 TL ve 27.06.2024 tarihinde dolacak olan 200.000 TL tutarlı paylar için ilk kez olmak üzere toplam 20.313.178,28 TL tutarındaki paylara 30.06.2024 tarihine kadar ek süre verilmiş olup Şirketimizin Geri Alınan Paylarının toplamı, toplantı tarihimiz itibarıyla 95.595.696,98 TL'dir.Şirketimizin 95.595.696,98 TL tutarındaki geri alınan paylar toplamı içerisindenYukarıda belirtilen 20.313.178,28 TL tutarındaki paylara, 43.562.758,72 TL tutarındaki diğer geri alınan payların da ilave edilmesi suretiyle bulunan toplam 63.875.937 TL tutarındaki payların, 563.875.937 TL olan mevcut sermayemizin azaltılması suretiyle itfa edilerek, sermayemizin 500.000.000 TL'ye indirilmesine,Sermaye azaltımı süreci içerisinde, payların tamamı için nitelikli yatırımcılardan blok olarak gelebilecek olası alım taleplerinin değerlendirilmesine, satış yapılarak payların elden çıkartılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygunluk görüşü alınmasına karar verilmiştir.SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" başlıklı 19. maddesi ile SPK'nın İ-SPK.22.1 (24.07.2014 tarih ve 23/759 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca, 16.04.2024 bugün itibariyle uygunluk görüşü alınmak üzere SPK'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273023BIST