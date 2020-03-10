***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27.1 922.766.393 767.144.410Satışların Maliyeti27.2 -636.821.625 -505.225.861TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)285.944.768 261.918.549BRÜT KAR (ZARAR)285.944.768 261.918.549Genel Yönetim Giderleri28.1 -142.041.522 -134.555.801Pazarlama Giderleri28.2 -27.989.640 -28.003.976Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30.1 55.008.094 147.041.277Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30.2 -19.437.921 -41.286.393ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)151.483.779 205.113.656Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31.1 230.862.128 431.914.587Yatırım Faaliyetlerinden Giderler31.2 -8.918.213 -3.815.255Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -191.577 -352.371FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)373.236.117 632.860.617Finansman Gelirleri32.1 192.402.214 234.990.153Finansman Giderleri32.2 -396.807.330 -488.250.727SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)168.831.001 379.600.043Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-79.907.888 -107.418.604Dönem Vergi (Gideri) Geliri34 -35.423.718 -18.227.557Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 -44.484.170 -89.191.047SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)88.923.113 272.181.439DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.2 -1.362.149 -608.780DÖNEM KARI (ZARARI)87.560.964 271.572.659Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26.6 11.129.779 11.712.810Ana Ortaklık Payları35 76.431.185 259.859.849Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,13554600 0,46084600Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,13796200 0,46192600Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00241600 -0,00108000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI351.624.652 139.310.474Dönem Karı (Zararı)35 87.560.964 271.572.659Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33 88.923.113 272.181.439Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33.2 -1.362.149 -608.780Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler127.465.053 -54.565.616Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 160.249.399 93.165.674Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.601.759 4.624.484Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 1.601.759 4.624.484Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler527.307 2.382.177Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 527.307 2.382.177Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler95.537.160 95.202.626Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 99.609.909 94.423.402Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri30 3.016.360 4.432.522Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri30 -7.089.109 -3.653.298Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler50.745.562 115.541.545Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-210.316.216 -427.083.374Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 -210.316.216 -427.083.374Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-15.364.088 -27.589.795İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 -15.364.088 -27.589.795Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34 44.484.170 89.191.047İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler189.744.223 -7.112.452Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 273.835 -18.141.813Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler91.193.607 -19.828.694İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 86.078.106 17.485.582İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 5.115.501 -37.314.276Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)11 -771.257 -925.562Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler23.859.447 6.154.424İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 1.992.255 -2.259.869İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 21.867.192 8.414.293Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -5.336.262 -2.642.540Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 12.740.643 -20.210.519Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler50.322.602 24.783.672İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 1.110.618 -3.894İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 49.211.984 24.787.566Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)11 670.448 1.280.361Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 3.530.109 1.236.933Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.256.846 15.054.261İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 679.737 421.536İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -16.936.583 14.632.725Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 40.714.107 458.427İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.196.210 5.668.598Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)25 5.785.203 -218.251Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25 -16.981.413 5.886.849Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları404.770.240 209.894.591Ödenen Temettüler-12.349.522 -45.458.362Vergi İadeleri (Ödemeleri)34 -40.796.066 -25.125.755YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-190.584.715 -248.701.509Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.486.286 9.240.835Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 9.486.286 9.217.251Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 0 23.584Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-181.951.217 -242.521.135Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -181.202.055 -241.931.188Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -749.162 -589.947Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 3.429.000 15.840.398Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -21.548.784 -31.261.607FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-59.270.628 57.010.971İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-18.034.395 -47.635.416İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları26 -18.034.395 -47.635.416Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri216.599.272 632.949.104Kredilerden Nakit Girişleri9 216.599.272 632.949.104Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-158.225.596 -433.879.315Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -158.225.596 -433.879.315Ödenen Faiz32 -165.299.272 -128.946.700Alınan Faiz32 65.689.363 34.523.298YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)101.769.309 -52.380.064Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi26.5 40.899.898 60.936.740NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)142.669.207 8.556.676DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 291.565.401 283.008.725DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 434.234.608 291.565.401Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 434.234.608 291.565.401Finansal Yatırımlar8 66.215.162 33.213.997Ticari Alacaklar189.641.744 275.348.001İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 3.481.737 89.559.843İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 186.160.007 185.788.158Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar11 6.855.835 6.084.578Diğer Alacaklar6.624.536 6.763.353İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.394.915 4.879.387İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 5.229.621 1.883.966Stoklar14 39.439.348 34.103.086Peşin Ödenmiş Giderler15 17.242.907 19.546.234Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar34 40.796.066 25.125.755Diğer Dönen Varlıklar25 11.004.286 16.869.890ARA TOPLAM812.054.492 708.620.295TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR812.054.492 708.620.295DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 36.443.570 69.718.570Diğer Alacaklar7.759.878 6.354.753İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 6.544.454 5.052.237İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.215.424 1.302.516Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 135.836.330 120.472.242Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 1.638.379.459 1.409.943.458Maddi Duran Varlıklar19 4.507.185.686 3.842.032.418Kullanım Hakkı Varlıkları17 278.055.723 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 2.463.304 3.232.994Peşin Ödenmiş Giderler15 37.974.623 48.411.939Ertelenmiş Vergi Varlığı34 31.510.115 32.776.869Diğer Duran Varlıklar25 10.452.751 10.372.350TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.686.061.439 5.543.315.593TOPLAM VARLIKLAR7.498.115.931 6.251.935.888KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 59.255.567 17.425.181Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 352.982.413 313.018.317Ticari Borçlar160.699.887 108.011.929İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 1.250.705 140.087İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 159.449.182 107.871.842Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar11 6.816.713 6.146.265Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 15.957.500 12.427.391Diğer Borçlar15.068.720 31.113.840İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12 2.081.589 1.401.852İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 12.987.131 29.711.988Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 56.155.109 16.078.813Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü34 35.423.718 18.227.557Kısa Vadeli Karşılıklar4.907.601 3.291.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 4.257.819 2.641.486Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 649.782 649.782ARA TOPLAM707.267.228 525.740.561TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER707.267.228 525.740.561UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 1.077.242.303 768.390.693Ticari Borçlar10 2.095.892 141.023Diğer Borçlar12 580.487 792.213Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 637.811 0Uzun Vadeli Karşılıklar5.645.138 5.384.329Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 5.645.138 5.384.329Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü34 1.145.573.751 956.340.434TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.231.775.382 1.731.048.692TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.939.042.610 2.256.789.253ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.489.385.708 3.941.253.288Ödenmiş Sermaye26.1 563.875.937 563.875.937Sermaye Düzeltme Farkları26.1 410.912.684 410.912.684Geri Alınmış Paylar (-)26.10 -451.265.673 -433.231.278Paylara İlişkin Primler (İskontolar)26.2 -53.710.445 -53.710.445Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.652.205.463 2.223.943.222Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.652.205.463 2.223.943.222Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26.9 2.629.600.552 2.201.741.528Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.7 -869.848 -1.273.065Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.4 23.474.759 23.474.759Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)164.892.311 137.457.370Yabancı Para Çevrim Farkları26.5 164.892.311 137.457.370Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26.3 482.255.742 464.221.347Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.8 643.788.504 367.924.602Net Dönem Karı veya Zararı35 76.431.185 259.859.849Kontrol Gücü Olmayan Paylar26.6 69.687.613 53.893.347TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.559.073.321 3.995.146.635TOPLAM KAYNAKLAR7.498.115.931 6.251.935.888Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler563.875.937 146.085.110 -378.393.458 -7.986.162 -53.710.445 1.428.844.377 -1.393.270 23.474.759 71.235.543 394.827.984 362.665.726 312.143.658 2.861.669.759 22.434.160 2.884.103.919Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-118.644 -118.644 -1.014 -119.658Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-118.644 -118.644 -1.014 -119.658Transferler-7.202.404 7.986.162 -73.311.513 54.837.820 329.833.593 -312.143.658Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)846.208.664 120.205 66.221.827 259.859.849 1.172.410.545 25.590.608 1.198.001.153Dönem Karı (Zararı)259.859.849 259.859.849 11.712.810 271.572.659Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)846.208.664 120.205 66.221.827 912.550.696 13.877.798 926.428.494Sermaye ArttırımıBirleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi264.827.574 14.555.543 -279.383.117Kar Payları-45.072.956 -45.072.956 -385.406 -45.458.362Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-47.635.416 -47.635.416 -47.635.416Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler6.254.999 6.254.999Dönem Sonu Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -433.231.278 0 -53.710.445 2.201.741.528 -1.273.065 23.474.759 137.457.370 464.221.347 367.924.602 259.859.849 3.941.253.288 53.893.347 3.995.146.635Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -433.231.278 0 -53.710.445 2.201.741.528 -1.273.065 23.474.759 137.457.370 464.221.347 367.924.602 259.859.849 3.941.253.288 53.893.347 3.995.146.635Transferler-45.469.008 18.034.395 287.294.462 -259.859.849Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)473.328.032 403.217 27.434.941 76.431.185 577.597.375 16.713.228 594.310.603Dönem Karı (Zararı)76.431.185 76.431.185 11.129.779 87.560.964Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)473.328.032 403.217 27.434.941 501.166.190 5.583.449 506.749.639Kar Payları-12.244.820 -12.244.820 -104.702 -12.349.522Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-18.034.395 -18.034.395 -18.034.395Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler814.260 814.260 -814.260 0Dönem Sonu Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -451.265.673 0 -53.710.445 2.629.600.552 -869.848 23.474.759 164.892.311 482.255.742 643.788.504 76.431.185 4.489.385.708 69.687.613 4.559.073.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)87.560.964 271.572.659DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar478.029.628 857.977.737Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 624.339.966 1.121.390.910Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 511.944 142.113Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-146.822.282 -263.555.286Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 -146.822.282 -263.555.286Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar28.720.011 68.450.757Yabancı Para Çevrim Farkları26.5 28.720.011 68.450.757DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)506.749.639 926.428.494TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)594.310.603 1.198.001.153Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16.713.228 25.590.608Ana Ortaklık Payları577.597.375 1.172.410.545http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825914BIST