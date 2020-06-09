***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27.1 175.508.728 145.332.389Satışların Maliyeti27.2 -142.101.442 -132.397.567TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.407.286 12.934.822BRÜT KAR (ZARAR)33.407.286 12.934.822Genel Yönetim Giderleri28.1 -32.644.762 -34.286.051Pazarlama Giderleri28.2 -5.764.789 -6.248.987Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30.1 16.567.545 11.643.086Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30.2 -28.302.997 -9.942.470ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-16.737.717 -25.899.600Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31.1 6.450.077 1.426.778Yatırım Faaliyetlerinden Giderler31.2 -1.586 -42.918Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -15.515 -2.006FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-10.304.741 -24.517.746Finansman Gelirleri32.1 31.301.770 59.214.293Finansman Giderleri32.2 -148.587.581 -134.469.442SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-127.590.552 -99.772.895Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri7.498.608 12.355.760Dönem Vergi (Gideri) Geliri34 -8.319.234 -1.084.749Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 15.817.842 13.440.509SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-120.091.944 -87.417.135DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.2 -58.447 -115.758DÖNEM KARI (ZARARI)-120.150.391 -87.532.893Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26.6 1.542.831 56.884Ana Ortaklık Payları35 -121.693.222 -87.589.777Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,21581600 -0,15533500Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,21571200 -0,15513000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00010400 -0,00020500Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.738.753 30.299.913Dönem Karı (Zararı)35 -120.150.391 -87.532.893Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33 -120.091.944 -87.417.135Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33.2 -58.447 -115.758Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler145.619.227 89.401.277Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 45.240.195 39.268.848Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler504.269 630.959Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 504.269 630.959Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28.936.064 19.616.822Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 29.315.031 21.148.391Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri30 6.001.966 3.046.861Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri30 -6.380.933 -4.578.430Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler99.908.018 51.738.736Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-13.151.477 -8.413.579İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 -13.151.477 -8.413.579Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34 -15.817.842 -13.440.509İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler27.959.117 49.475.428Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 111.068 -61.003Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler33.287.778 72.732.797İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -1.037.069 51.941.274İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 34.324.847 20.791.523Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)11 -733.792 -461.683Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler34.176.123 14.146.490İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 238.500 -895.432İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 33.937.623 15.041.922Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 6.669.788 2.367.856Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -42.794.499 -9.635.836Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler51.261.962 -10.650.001İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 67.549 45.984İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 51.194.413 -10.695.985Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)11 649.335 377.636Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -4.789.727 2.687.960Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler242.135 -2.119.159İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 220.060 177.844İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 22.075 -2.297.003Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -11.263.280 4.923.999İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-38.857.774 -24.833.628Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)25 -859.534 40.707Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25 -37.998.240 -24.874.335Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları53.427.953 51.343.812Ödenen Temettüler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)34 -18.689.200 -21.043.899YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-57.012.256 -30.864.124Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri793.324 657.186Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 793.324 654.618Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 0 2.568Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-52.160.183 -31.521.310Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -52.147.034 -31.518.145Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -13.149 -3.165Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 702.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -6.347.397 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-63.640.034 -33.067.886İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-9.594.926 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları26 -9.594.926 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.637.504 942.622Kredilerden Nakit Girişleri9 8.637.504 942.622Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-33.367.581 -12.862.117Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -33.367.581 -12.862.117Ödenen Faiz32 -45.740.551 -40.330.917Alınan Faiz32 16.425.520 19.182.526YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-85.913.537 -33.632.097Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi26.5 20.106.549 11.850.958NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-65.806.988 -21.781.139DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 434.234.608 291.565.401DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 368.427.620 269.784.262Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 368.427.620 434.234.608Finansal Yatırımlar8 73.882.940 66.215.162Ticari Alacaklar162.734.899 189.641.744İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 4.518.806 3.481.737İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 158.216.093 186.160.007Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar11 7.589.627 6.855.835Diğer Alacaklar13.219.025 6.624.536İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.156.415 1.394.915İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 12.062.610 5.229.621Stoklar14 32.769.560 39.439.348Peşin Ödenmiş Giderler15 15.629.946 17.242.907Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar34 18.689.200 40.796.066Diğer Dönen Varlıklar25 12.737.359 11.004.286ARA TOPLAM705.680.176 812.054.492TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR705.680.176 812.054.492DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 28.664.724 36.443.570Diğer Alacaklar7.785.332 7.759.878İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 6.544.454 6.544.454İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.240.878 1.215.424Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 148.987.807 135.836.330Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 1.644.024.856 1.638.379.459Maddi Duran Varlıklar19 4.528.556.918 4.507.185.686Kullanım Hakkı Varlıkları17 270.711.031 278.055.723Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 2.498.316 2.463.304Peşin Ödenmiş Giderler15 82.382.083 37.974.623Ertelenmiş Vergi Varlığı34 42.358.863 31.510.115Diğer Duran Varlıklar25 9.579.212 10.452.751TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.765.549.142 6.686.061.439TOPLAM VARLIKLAR7.471.229.318 7.498.115.931KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 51.472.364 59.255.567Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 422.872.412 352.982.413Ticari Borçlar218.368.565 160.699.887İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 1.318.254 1.250.705İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 217.050.311 159.449.182Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar11 7.466.048 6.816.713Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 11.167.773 15.957.500Diğer Borçlar15.345.272 15.068.720İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12 2.301.649 2.081.589İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 13.043.623 12.987.131Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 44.989.235 56.155.109Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü