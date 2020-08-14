***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27.1 195.674.823 396.931.732 20.166.095 251.599.343Satışların Maliyeti27.2 -175.903.061 -286.321.762 -33.801.619 -153.924.195TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.771.762 110.609.970 -13.635.524 97.675.148BRÜT KAR (ZARAR)19.771.762 110.609.970 -13.635.524 97.675.148Genel Yönetim Giderleri28.1 -49.754.642 -70.346.532 -17.109.880 -36.060.481Pazarlama Giderleri28.2 -8.473.449 -12.785.975 -2.708.660 -6.536.988Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30.1 30.428.141 39.737.623 13.860.596 28.694.537Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30.2 -65.738.719 -9.735.753 -37.435.723 -393.284ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-73.766.907 57.479.333 -57.029.191 83.378.932Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31.1 7.365.470 6.529.265 915.393 5.102.487Yatırım Faaliyetlerinden Giderler31.2 -1.586 -310.214 0 -267.296Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -77.595 140.548 -62.080 142.554FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-66.480.618 63.838.932 -56.175.878 88.356.677Finansman Gelirleri32.1 67.266.303 70.874.699 35.964.533 11.660.406Finansman Giderleri32.2 -253.542.321 -208.004.149 -104.954.734 -73.534.711SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-252.756.636 -73.290.518 -125.166.079 26.482.372Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17.272.839 -2.370.751 9.774.231 -14.726.511Dönem Vergi (Gideri) Geliri34 -11.286.516 -15.378.545 -2.967.282 -14.293.796Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 28.559.355 13.007.794 12.741.513 -432.715SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-235.483.797 -75.661.269 -115.391.848 11.755.861DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.2 -116.267 -213.587 -57.820 -97.829DÖNEM KARI (ZARARI)-235.600.064 -75.874.856 -115.449.668 11.658.032Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26.6 -1.391.644 3.165.307 -2.934.475 3.108.423Ana Ortaklık Payları35 -234.208.420 -79.040.163 -112.515.193 8.549.609Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,41535500 -0,14017300 -0,19953900 0,01516200Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,41514800 -0,13979400 -0,19943600 0,01533600Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00020700 -0,00037900 -0,00010300 -0,00017400Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.708.278 94.952.305Dönem Karı (Zararı)35 -235.600.064 -75.874.856Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33 -235.483.797 -75.661.269Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33.2 -116.267 -213.587Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler264.652.765 147.064.426Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 86.953.932 77.077.024Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler16.627 816.822Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 16.627 816.822Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler809.515 -764.025Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 809.515 -764.025Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler56.747.751 45.094.073Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 58.293.975 46.733.714Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri30 5.034.182 3.224.665Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri30 -6.580.406 -4.864.306Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler169.233.005 49.305.832Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-20.548.710 -11.457.506İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 -20.548.710 -11.457.506Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34 -28.559.355 -13.007.794İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-21.057.758 56.724.275Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -25.733.103 -61.003Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler25.281.164 51.354.533İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -174.458 60.668.277İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 25.455.622 -9.313.744Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)11 -1.084.668 -592.331Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler36.414.774 15.307.242İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 -281.544 -1.865.652İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 36.696.318 17.172.894Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 3.951.469 -108.993Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -57.842.584 -9.433.524Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.988.038 -1.824.954İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 140.078 613.795İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -6.128.116 -2.438.749Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)11 1.019.003 468.049Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -8.730.091 2.827.079Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.396.619 2.354.443İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 307.299 492.432İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 25.089.320 1.862.011Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -15.153.377 11.576.251İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.411.074 -15.142.517Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)25 -4.888.254 2.219.956Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25 6.299.328 -17.362.473Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.994.943 127.913.845Ödenen Temettüler0 -12.349.522Vergi İadeleri (Ödemeleri)34 -22.703.221 -20.612.018YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-130.999.429 -75.125.013Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri954.608 2.256.705Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 954.608 2.254.137Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 0 2.568Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-126.618.640 -77.381.718Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -126.203.505 -77.201.572Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -415.135 -180.146Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 1.012.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -6.347.397 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.307.082 -92.825.095İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-21.184.287 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları26 -21.184.287 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri98.538.761 12.172.438Kredilerden Nakit Girişleri9 98.538.761 12.172.438Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-33.367.581 -58.263.819Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -33.367.581 -58.263.819Ödenen Faiz32 -86.523.897 -71.943.168Alınan Faiz32 28.229.922 25.209.454YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-160.014.789 -72.997.803Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi26.5 35.229.473 18.807.361NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-124.785.316 -54.190.442DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 434.234.608 291.565.401DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 309.449.292 237.374.959Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 309.449.292 434.234.608Finansal Yatırımlar8 107.405.957 66.215.162Ticari Alacaklar170.924.359 189.641.744İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 3.656.195 3.481.737İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 167.268.164 186.160.007Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar11 7.940.503 6.855.835Diğer Alacaklar10.512.371 6.624.536İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.238.255 1.394.915İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 9.274.116 5.229.621Stoklar14 35.487.879 39.439.348Peşin Ödenmiş Giderler15 28.885.540 17.242.907Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar34 22.703.221 40.796.066Diğer Dönen Varlıklar25.1 13.982.072 11.004.286ARA TOPLAM707.291.194 812.054.492TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR707.291.194 812.054.492DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 20.985.878 36.443.570Diğer Alacaklar8.253.335 7.759.878İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 6.982.658 6.544.454İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.270.677 1.215.424Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 156.385.040 135.836.330Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 1.643.714.856 1.638.379.459Maddi Duran Varlıklar19 4.571.310.286 4.507.185.686Kullanım Hakkı Varlıkları17 260.012.594 278.055.723Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 2.983.399 2.463.304Peşin Ödenmiş Giderler15 84.174.574 37.974.623Ertelenmiş Vergi Varlığı34 60.657.261 31.510.115Diğer Duran Varlıklar25.2 12.363.219 10.452.751TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.820.840.442 6.686.061.439TOPLAM VARLIKLAR7.528.131.636 7.498.115.931KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 59.473.562 59.255.567Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 295.449.749 352.982.413Ticari Borçlar154.389.610 160.699.887İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 1.390.783 1.250.705İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 152.998.827 159.449.182Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar11 7.835.716 6.816.713Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 7.227.409 15.957.500Diğer Borçlar40.521.775 15.068.720İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12 2.388.888 2.081.589İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 38.132.887 12.987.131Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 41.212.400 56.155.109Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü34 11.286.516 35.423.718Kısa Vadeli Karşılıklar7.649.469 4.907.601Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 6.999.687 4.257.819Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 649.782 649.782ARA TOPLAM625.046.206 707.267.228TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER625.046.206 707.267.228UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 1.395.455.481 1.077.242.303Ticari Borçlar10 0 2.095.892Diğer Borçlar12 524.051 580.487Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 427.143 637.811Uzun Vadeli Karşılıklar6.835.958 5.645.138Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 6.835.958 5.645.138Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü34 1.146.252.529 1.145.573.751TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.549.495.162 2.231.775.382TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.174.541.368 2.939.042.610ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.281.918.067 4.489.385.708Ödenmiş Sermaye26.1 563.875.937 563.875.937Sermaye Düzeltme Farkları26.1 410.912.684 410.912.684Geri Alınmış Paylar (-)26.10 -472.449.960 -451.265.673Paylara İlişkin Primler (İskontolar)26.2 -53.710.445 -53.710.445Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.625.019.652 2.652.205.463Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.625.019.652 2.652.205.463Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26.9 2.602.659.327 2.629.600.552Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.7 -1.114.434 -869.848Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.4 23.474.759 23.474.759Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)213.000.743 164.892.311Yabancı Para Çevrim Farkları26.5 213.000.743 164.892.311Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26.3 503.440.029 482.255.742Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.8 726.037.847 643.788.504Net Dönem Karı veya Zararı35 -234.208.420 76.431.185Kontrol Gücü Olmayan Paylar26.6 71.672.201 69.687.613TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.353.590.268 4.559.073.321TOPLAM KAYNAKLAR7.528.131.636 7.498.115.931Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -433.231.278 -53.710.445 2.201.741.528 -1.273.065 23.474.759 137.457.370 464.221.347 367.924.602 259.859.849 3.941.253.288 53.893.347 3.995.146.635Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-16.062.101 275.921.950 -259.859.849 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-204.197 23.573.275 -79.040.163 -55.671.085 4.032.004 -51.639.081Dönem Karı (Zararı)-79.040.163 -79.040.163 3.165.307 -75.874.856Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-204.197 23.573.275 23.369.078 866.697 24.235.775Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-12.244.820 -12.244.820 -104.702 -12.349.522Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler1.068.688 1.068.688 -1.068.688 0Dönem Sonu Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -433.231.278 -53.710.445 2.185.679.427 -1.477.262 23.474.759 161.030.645 464.221.347 632.670.420 -79.040.163 3.874.406.071 56.751.961 3.931.158.032Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -451.265.673 -53.710.445 2.629.600.552 -869.848 23.474.759 164.892.311 482.255.742 643.788.504 76.431.185 4.489.385.708 69.687.613 4.559.073.321Transferler-26.941.225 21.184.287 82.188.123 -76.431.185 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-244.586 48.108.432 -234.208.420 -186.344.574 2.045.808 -184.298.766Dönem Karı (Zararı)-234.208.420 -234.208.420 -1.391.644 -235.600.064Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-244.586 48.108.432 47.863.846 3.437.452 51.301.298Kar PaylarıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-21.184.287 -21.184.287 0 -21.184.287Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler61.220 61.220 -61.220 0Dönem Sonu Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -472.449.960 -53.710.445 2.602.659.327 -1.114.434 23.474.759 213.000.743 503.440.029 726.037.847 -234.208.420 4.281.918.067 71.672.201 4.353.590.268Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-235.600.064 -75.874.856 -115.449.668 11.658.032DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-305.804 -199.046 -161.042 234.140Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -351.048 -248.807 -187.368 292.676Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler45.244 49.761 26.326 -58.536Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 45.244 49.761 26.326 -58.536Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar51.607.102 24.434.821 22.058.559 8.987.355Yabancı Para Çevrim Farkları26.5 51.607.102 24.434.821 22.058.559 8.987.355DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)51.301.298 24.235.775 21.897.517 9.221.495TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-184.298.766 -51.639.081 -93.552.151 20.879.527Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.045.808 4.032.004 -1.006.681 3.140.922Ana Ortaklık Payları-186.344.574 -55.671.085 -92.545.470 17.738.605http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869220BIST