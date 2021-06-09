***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27.1 46.265.619 175.508.728Satışların Maliyeti27.2 -67.648.567 -142.101.442TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-21.382.948 33.407.286BRÜT KAR (ZARAR)-21.382.948 33.407.286Genel Yönetim Giderleri28.1 -17.771.622 -32.644.762Pazarlama Giderleri28.2 -3.952.118 -5.764.789Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30.1 29.237.899 16.567.545Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30.2 -47.458.835 -28.302.997ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-61.327.624 -16.737.717Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31.1 2.265.751 6.450.077Yatırım Faaliyetlerinden Giderler31.2 -432.000 -1.586Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -80.204 -15.515FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-59.574.077 -10.304.741Finansman Gelirleri32.1 23.709.033 31.301.770Finansman Giderleri32.2 -215.040.988 -148.587.581SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-250.906.032 -127.590.552Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri44.491.707 7.498.608Dönem Vergi (Gideri) Geliri34 -1.007.831 -8.319.234Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 45.499.538 15.817.842SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-206.414.325 -120.091.944DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.2 -59.643 -58.447DÖNEM KARI (ZARARI)-206.473.968 -120.150.391Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26.6 -1.600.020 1.542.831Ana Ortaklık Payları35 -204.873.948 -121.693.222Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,36333200 -0,21581600Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,36322600 -0,21571200Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00010600 -0,00010400Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-41.373.772 34.738.753Dönem Karı (Zararı)35 -206.473.968 -120.150.391Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33 -206.414.325 -120.091.944Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33.2 -59.643 -58.447Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler171.651.330 145.619.227Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 45.885.309 45.240.195Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler30.305 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 30.305 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-183.707 504.269Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 -183.707 504.269Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler47.602.286 28.936.064Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 46.999.643 29.315.031Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri30 2.793.263 6.001.966Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri30 -2.190.620 -6.380.933Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler146.022.800 99.908.018Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-22.206.125 -13.151.477İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 -22.206.125 -13.151.477Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34 -45.499.538 -15.817.842İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler29.828.334 27.959.117Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 2.995.212 111.068Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-30.235.511 33.287.778İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -16.519.866 -1.037.069İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -13.715.645 34.324.847Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)11 -1.209.388 -733.792Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler36.473.486 34.176.123İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 -461.755 238.500İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 36.935.241 33.937.623Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 2.303.731 6.669.788Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -11.396.113 -42.794.499Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.309.501 51.261.962İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 1.575.955 67.549İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -9.885.456 51.194.413Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)11 1.136.086 649.335Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -18.729.079 -4.789.727Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.664.769 242.135İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 123.532 220.060İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -3.788.301 22.075Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 27.526.517 -11.263.280İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler32.937.663 -38.857.774Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)25 -2.161.577 -859.534Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25 35.099.240 -37.998.240Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.994.304 53.427.953Ödenen Temettüler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)34 -36.379.468 -18.689.200YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-29.029.600 -57.012.256Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri593.931 793.324Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 0 793.324Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 593.931 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-29.343.531 -52.160.183Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -27.620.885 -52.147.034Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -1.722.646 -13.149Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 720.000 702.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -1.000.000 -6.347.397FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-73.033.816 -63.640.034Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri10.908.364 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -9.594.926İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları26 0 -9.594.926Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri46.514.053 8.637.504Kredilerden Nakit Girişleri9 46.514.053 8.637.504Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-83.456.590 -33.367.581Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -83.456.590 -33.367.581Ödenen Faiz32 -60.985.238 -45.740.551Alınan Faiz32 13.985.595 16.425.520YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-143.437.188 -85.913.537Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi26.5 31.703.260 20.106.549NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-111.733.928 -65.806.988DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 332.659.077 434.234.608DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 220.925.149 368.427.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 220.925.149 332.659.077Finansal Yatırımlar8 75.706.137 78.701.349Ticari Alacaklar156.713.034 124.317.208İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 16.826.672 306.806İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 139.886.362 124.010.402Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar11 9.674.883 8.465.495Diğer Alacaklar4.417.487 4.083.698İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.291.302 1.216.125İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 3.126.185 2.867.573Stoklar14 33.839.267 36.142.998Peşin Ödenmiş Giderler15 23.631.163 20.457.066Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar34 36.379.468 37.263.097Diğer Dönen Varlıklar25 17.055.811 14.373.668ARA TOPLAM578.342.399 656.463.656TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR578.342.399 656.463.656DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 3.068.570 3.068.570Diğer Alacaklar9.165.784 8.709.962İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 7.784.325 7.397.747İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.381.459 1.312.215Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 189.222.757 167.016.632Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 1.644.530.814 1.644.250.814Maddi Duran Varlıklar19 4.621.993.418 4.622.754.706Kullanım Hakkı Varlıkları17 313.817.430 264.103.863Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 4.285.178 3.095.874Peşin Ödenmiş Giderler15 96.455.421 88.233.405Ertelenmiş Vergi Varlığı34 169.372.202 104.173.966Diğer Duran Varlıklar25 11.706.620 12.227.186TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.063.618.194 6.917.634.978TOPLAM VARLIKLAR7.641.960.593 7.574.098.634KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 193.778.549 144.720.378Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 672.665.135 495.755.336Ticari Borçlar135.413.300 147.614.344İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 2.091.866 515.911İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 133.321.434 147.098.433Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar11 9.553.742 8.417.656Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 2.598.107 21.327.186Diğer Borçlar7.562.429 11.292.824İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12 2.996.144 2.872.612İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 4.566.285 8.420.212Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 37.669.669 10.090.912Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü34 1.007.831 4.619.085Kısa Vadeli Karşılıklar2.327.774 2.655.450Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 1.824.767 2.152.443Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 503.007 503.007ARA TOPLAM1.062.576.536 846.493.171TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.062.576.536 846.493.171UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 1.421.939.844 1.435.410.176Ticari Borçlar10 3.066.425 5.941.408Diğer Borçlar12 573.191 507.565Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 77.071 129.311Uzun Vadeli Karşılıklar6.886.904 6.564.992Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 6.886.904 6.564.992Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü34 1.156.585.479 1.136.919.644TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.589.128.914 2.585.473.096TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.651.705.450 3.431.966.267ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.885.178.658 4.041.110.361Ödenmiş Sermaye26.1 563.875.937 563.875.937Sermaye Düzeltme Farkları26.1 410.912.684 410.912.684Geri Alınmış Paylar (-)26.10 -503.638.432 -503.638.432Paylara İlişkin Primler (İskontolar)26.2 -53.744.105 -53.739.327Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.580.169.795 2.594.555.053Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.580.169.795 2.594.555.053Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26.9 2.558.347.830 2.572.364.188Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.7 -1.652.794 -1.283.894Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.4 23.474.759 23.474.759Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)294.538.273 253.905.628Yabancı Para Çevrim Farkları26.5 294.538.273 253.905.628Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26.3 534.628.501 534.628.501Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.8 263.309.953 730.122.985Net Dönem Karı veya Zararı35 -204.873.948 -489.512.668Kontrol Gücü Olmayan Paylar26.6 105.076.485 101.022.006TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.990.255.143 4.142.132.367TOPLAM KAYNAKLAR7.641.960.593 7.574.098.634Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -451.265.673 -53.710.445 2.629.600.552 -869.848 23.474.759 164.892.311 482.255.742 643.788.504 76.431.185 4.489.385.708 69.687.613 4.559.073.321Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-13.470.612 9.594.926 80.306.871 -76.431.185 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-60.887 27.955.009 -121.693.222 -93.799.100 3.052.489 -90.746.611Dönem Karı (Zararı)-121.693.222 -121.693.222 1.542.831 -120.150.391Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-60.887 27.955.009 27.894.122 1.509.658 29.403.780Sermaye ArttırımıKar PaylarıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-9.594.926 -9.594.926 -9.594.926Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler83.879 83.879 -83.879 0Dönem Sonu Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -460.860.599 -53.710.445 2.616.129.940 -930.735 23.474.759 192.847.320 491.850.668 724.179.254 -121.693.222 4.386.075.561 72.656.223 4.458.731.784Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -503.638.432 -53.739.327 2.572.364.188 -1.283.894 23.474.759 253.905.628 534.628.501 730.122.985 -489.512.668 4.041.110.361 101.022.006 4.142.132.367Transferler-13.449.309 -476.063.359 489.512.668 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-567.049 -368.900 40.632.645 -204.873.948 -165.177.252 2.391.664 -162.785.588Dönem Karı (Zararı)-204.873.948 -204.873.948 -1.600.020 -206.473.968Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-567.049 -368.900 40.632.645 39.696.696 3.991.684 43.688.380Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiKar PaylarıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-4.778 9.250.327 9.245.549 1.662.815 10.908.364Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDönem Sonu Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -503.638.432 -53.744.105 2.558.347.830 -1.652.794 23.474.759 294.538.273 534.628.501 263.309.953 -204.873.948 3.885.178.658 105.076.485 3.990.255.143Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-206.473.968 -120.150.391DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-259.464 -144.763Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -299.779 -163.680Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler40.315 18.917Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 40.315 18.917Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar43.947.844 29.548.543Yabancı Para Çevrim Farkları26,5 43.947.844 29.548.543DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.688.380 29.403.780TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-162.785.588 -90.746.611Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.391.664 3.052.489Ana Ortaklık Payları-165.177.252 -93.799.100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941477BIST