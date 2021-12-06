***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 31.12.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında alınan kararYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 06.12.2021Genel Kurul Tarihi 31.12.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.12.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Etiler Mahallesi, Bade Sok., No:9 (Şirket Merkezi / Toplantı Salonu)Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Geri Alınan Paylar Tebliği" (II-22.1) hükümleri ve bu tebliğe ek olarak 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları kapsamında Şirketimizce nakit alınan "Geri Alınan Paylar" tutarından, elde tutma süresi dolan 144.452.127 TL tutarındaki payların, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19. maddesi ve SPK'nın İ-SPK.22.1 (24.07.2014 tarih ve 23/759 s.k.) sayılı İlke Kararı gereğince "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" usullerine göre itfa edilmesi için Yönetim Kurulumuzun hazırlamış olduğu "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemi İle İlgili Raporu"nun Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,4 - Şirket sermayesinin 563.875.937 TL'den 419.423.810 TL'ye indirilmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Holding‘in Sermayesi" başlığını taşıyan 8. maddesi ve "Pay Senetleri ve Sermaye Piyasası Araçları" başlığını taşıyan 9. maddesinin ekli Esas Sözleşme tadil metninde olduğu şekliyle değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,5 - Kapanış ve dilekler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriDiğer Pay İhracı/İptaliGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Nthol 2021 Olağanüstü GK Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Nthol 2021 Olağanüstü GK Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Nthol 2021 Olağanüstü GK Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Nthol 2021 Esas Sözleşme Tadil Metni_Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 5 NTHOL Sermaye Azaltım Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 NTHOL 2021 Olağanüstü GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'ne uyum sağlamak amacıyla, Şirketimizin, çıkarılmış sermayesinin 563.875.937 TL'den 419.423.810 TL'ye indirilmesini teminen, Yönetim Kurulu Raporu ile Esas Sözleşmesinde yapılacak değişiklikleri görüşmek ve karara bağlamak üzere,31 Aralık 2021 Cuma günü, Saat 11.00'de, İstanbul, Etiler Mahallesi, Bade Sok., No:9, Beşiktaş'ta bulunan Şirket Merkezi Toplantı Salonu'nda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği 1.3.1 maddesi gereğince "ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce" ortaklara çağrı yapılması gerekmektedir. Genel Kurul toplantısının gündemini oluşturan konunun zaman kısıtlaması ve tebliğde belirtilen üç hafta önce çağrı yapılması yükümlülüğü nedeniyle Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, yılın son günü olan 31.12.2021 tarihinde yapılacaktır.Olağanüstü Genel Kurul davet mektubu, gündem, vekaletname örneği, bilgilendirme dokümanı, uygunluk görüşü alınan Esas Sözleşme Tadil Metni ve Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemi İle İlgili Yönetim Kurulu Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981212BIST