***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 10:34
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Beşiktaş Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır. 01.01.2021- 30.06.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958552
BIST
11:301.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,43
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
11:308,4195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0344
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3962
11:309,9220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0466
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,9026
11:30485,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 485,82
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
484,15
BIST En Aktif Hisseler11:27
|IZFAS
|7,50
|5.059.863
|% 9,97
|
|UFUK
|20,44
|413.297
|% 9,72
|
|ADESE
|1,39
|17.596.853
|% 9,45
|
|PENTA
|77,00
|14.373.820
|% 7,17
|
|VBTYZ
|25,66
|111.815.622
|% 6,56
|
|IDEAS
|41,32
|1.271.416
|% -9,98
|
|DAGI
|3,45
|47.460.325
|% -9,92
|
|AYES
|19,40
|19.497
|% -7,79
|
|KSTUR
|210,90
|201.199
|% -6,93
|
|YUNSA
|11,07
|4.849.439
|% -4,82
|
|PETKM
|6,07
|450.908.302
|% 0,83
|
|ARCLK
|34,08
|327.122.369
|% 3,09
|
|KRDMD
|8,29
|307.537.363
|% 0,61
|
|GARAN
|9,41
|292.736.321
|% 0,11
|
|THYAO
|12,45
|252.638.432
|% -1,27
|
|PETKM
|6,07
|450.908.302
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,53
|101.769.622
|% -0,39
|
|KRDMD
|8,29
|307.537.363
|% 0,61
|
|GARAN
|9,41
|292.736.321
|% 0,11
|
|SISE
|8,71
|248.607.904
|% 0,81
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4128
|8,4187
|% -0,42
|
|Euro
|9,9145
|9,9219
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,6000
|11,6582
|% -0,58
|
|Frank
|9,2183
|9,2739
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2396
|2,2508
|% -0,36
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|6,37
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,95
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,04
|69,04
|-0,47
|