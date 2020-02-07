***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçi Tahvil ihraç tavanı için SPK başvuru sonucu hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 13.01.2020İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 17.01.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.02.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.02.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu bugün yapmış olduğu toplantıda 1. Net Holding A.Ş.'nin faaliyetlerinin ve yatırımlarının finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla ve sermaye piyasalarındaki borçlanma seçeneklerinin etkin bir şekilde değerlendirilebilmesini teminen, Esas Sözleşmemizin 9. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanmasını takip eden 1 yıllık dönem içerisinde, en fazla 300 milyon TL'ye kadar, yurtiçinde, farklı vadelerde, bir veya birden fazla seferde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, 2. İhraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili diğer tüm hüküm ve şartların belirlenmesi, ihraçlara aracılık edecek aracı kuruluşların görevlendirilmesi, ihraçlara ilişkin tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzimi ve düzenlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer her türlü iş ve işlemin ifası hususlarında Şirket Üst Yönetimi'nin yetkilendirilmesine, oybirliği ile karar vermiştir. Başvuru dosyamız 17.01.2020 tarih ve 1985 sayı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edilmiştir. Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu 06.02.2020 tarih ve 9/170 sayılı kararıyla onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817728BIST