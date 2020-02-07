***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.02.2020 18:34
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçi Tahvil ihraç tavanı için SPK başvuru sonucu hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.01.2020
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.02.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.02.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün yapmış olduğu toplantıda 1. Net Holding A.Ş.'nin faaliyetlerinin ve yatırımlarının finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla ve sermaye piyasalarındaki borçlanma seçeneklerinin etkin bir şekilde değerlendirilebilmesini teminen, Esas Sözleşmemizin 9. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanmasını takip eden 1 yıllık dönem içerisinde, en fazla 300 milyon TL'ye kadar, yurtiçinde, farklı vadelerde, bir veya birden fazla seferde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, 2. İhraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili diğer tüm hüküm ve şartların belirlenmesi, ihraçlara aracılık edecek aracı kuruluşların görevlendirilmesi, ihraçlara ilişkin tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzimi ve düzenlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer her türlü iş ve işlemin ifası hususlarında Şirket Üst Yönetimi'nin yetkilendirilmesine, oybirliği ile karar vermiştir. Başvuru dosyamız 17.01.2020 tarih ve 1985 sayı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edilmiştir. Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu 06.02.2020 tarih ve 9/170 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817728
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