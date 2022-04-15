***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin belirlenmesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8. ve 9. maddelerSPK Başvuru Tarihi 15.04.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.04.2022 tarihli bugünkü toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulunca, Şirketimize verilen kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2021 yılsonu itibarıyla sona ermiş olması nedeniyleMevcut 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanımızın 1.200.000.000 TL'ye yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yılları olarak belirlenmesine, bu amaçla Şirket Esas Sözleşmemizin 8. ve 9. maddelerinin yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak ekte gösterilen şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin belirlenmesinin sağlanması ile esas sözleşme tadili için gerekli onayların alınmasını teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün 15.04.2022 tarihi itibarıyla başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 NTHOL Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021107BIST