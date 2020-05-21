***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKaradağ'ın Podgorica ve Budva şehirlerinde, Net Montenegro d.o.o. unvanlı Grup Şirketimiz tarafından işletilmekte olan 2 adet casino,Karadağ kamu otoritelerinin, aldığı Corona Virüs (COVID-19) normalleşme kararları sonrasında açılmıştır.Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846277BIST