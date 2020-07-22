NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|47,52
|84.502.061
|% 10,00
|PKENT
|539,00
|6.906.133
|% 10,00
|YONGA
|31,94
|644.932
|% 9,99
|QNBFL
|101,60
|4.394.830
|% 9,96
|FRIGO
|26,94
|692.223
|% 9,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6552
|8,6986
|% -0,03
|Frank
|7,3123
|7,3563
|% 0,48
|Riyal
|1,8198
|1,8290
|% 0,40
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|17,82
|Altın Gr.
|409
|409
|4,97
|Cumhuriyet
|2.657
|2.679
|32,90
|Tam
|2.737
|2.749
|33,70
|Yarım
|1.328
|1.345
|16,50
|Çeyrek
|666
|673
|8,20
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,17
|0,84
|Gümüş Gr.
|4,81
|4,82
|0,15
|B. Petrol
|43,77
|43,77
|-0,55
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %0, 43 değişimle 118546 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %0, 44 değişimle 118558 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %0, 43 değişimle 118547 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %0, 41 değişimle 118528 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %0, 51 değişimle 118642 puandan